Muere hijo del ‘Komander': Filtran VIDEO del funeral del bebé del querido cantante, ¿todos devastados?

La trágica muerte del hijo del famoso cantante mexicano, ‘el Komander’, ha sumido en profunda tristeza no solo a él y su familia, si no también a seguidores y colegas de la escena musical. A horas de darse a conocer la noticia, ahora filtran un video del funeral del pequeño. Te mostramos cómo fue.

‘El Komander’ confirmó la muerte de su hijo / Redes sociales

Así anunció ‘el Komander’ que su bebé falleció de manera repentina

‘El Komander’ dio a conocer la devastadora noticia en sus historias de Instagram, donde difundió una esquela para informar sobre la muerte de su hijo, ocurrida el viernes 30 de octubre.

En la publicación se incluyó una fotografía del cantante con el bebé, un moño blanco como símbolo de luto y un mensaje a modo de despedida.

Por su parte, el equipo de trabajo del artista también manifestó sus condolencias y se solidarizó con él ante la dolorosa pérdida del pequeño:

Todo el equipo de trabajo de Alfredo Ríos ‘el Komander’ lamentamos con profunda tristeza y compartimos su dolor por el sensible fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila. Descanse en paz. Equipo de ‘el Komander

A estas declaraciones, se sumó también la de diversos colegas del ámbito y la de miles de seguidores del cantante de regional mexicano, acompañándolo en este triste momento que vive tanto él, como su familia.

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‘El Komander’ despide a su hijo con devastador mensaje / Captura de pantalla

Muestran en redes sociales el VIDEO del funeral del hijo de ‘el Komander’

Durante la madrugada y mañana de este sábado 31 de octubre, comenzó a viralizarse un video compartido por ‘el Komander’ mostrando el funeral y adiós definitivo a su fallecido hijo.

En las imágenes se pueden visualizar diferentes arreglos fúnebres, mismos que, según lo que se puede leer, fueron enviados por sus amigos y familiares. El video tenía el siguiente mensaje incluido por parte del cantante:

Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho. ‘El Komander’

Aunque aún no se saben las causas que llevaron al pequeño a fallecer, internautas no preguntan lo sucedido, pues han respetado el duelo que actualmente vive el intérprete mexicano.

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¿Quién es ‘el Komander’?

José Alfredo Ríos Meza, conocido como ‘el Komander’, nació en Culiacán, Sinaloa. Creciendo en un entorno musical importante, poco a poco fue interesándose en el corrido y la música regional.

Su despegue llegó con el álbum Y seguimos la borrachera (2011), considerado el más exitoso de su carrera, con temas como “Cuernito Armani” y “Las 2 cruces”, ambos de su autoría.

Ha sido llamado “el jefe del corrido alterado” y es una de sus figuras más visibles dentro y fuera de México, presentándose en diversos escenarios a lo largo y ancho del país.

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