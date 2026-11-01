Lizbeth Rodríguez revela que su exnovio se ponía CELOSO de su hijo: “Quería que lo amara solo a él” VIDEO

En una reciente entrevista, Lizbeth Rodríguez relató cómo fue víctima de abuso por parte de algunas parejas de su mamá e incluso de su abuela. Además, habló sobre otros episodios y temas sensibles de su vida personal.

Durante la conversación, la influencer también recordó su relación con Tavo Betancourt, con quien protagonizó un romance muy comentado en redes sociales. Al hablar de aquella etapa, reveló un incómodo detalle que vivió durante su noviazgo y que involucraba a su hijo.

¿Qué fue lo que contó Lizbeth Rodríguez sobre Tavo Betancourt? Te contamos.

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Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Lizbeth Rodríguez?

Al día de hoy, Lizbeth Rodríguez tiene dos hijos: un niño y una niña.

Su primogénito nació en el 2017 y durante los primeros años de su vida, lo mantuvo alejado de los reflectores, hasta que lo presentó públicamente y habló de el por medio de sus redes sociales. Su hija pequeña nació en el 2025, fruto de su relación con Baris Akkaya.

En algún momento, se llegó a hablar de que su exnovio, Tavo Betancourt, sería el papá de su primer hijo. Sin embargo, eso lo desmintió públicamente.

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Lizbeth Rodríguez / Redes sociales

¿Quién es Tavo Betancourt y cómo fue su relación con Lizbeth Rodríguez?

Tavo Betancourt es un influencer y creador de contenido mexicano que ganó popularidad gracias a su participación en Badabun, donde trabajó como locutor y coincidió con Lizbeth Rodríguez, que era conocida por conducir el programa ‘Exponiendo infieles’.

La cercanía hizo que surgiera un romance entre ambos, que se convirtió en una de las relaciones más comentadas en internet. Durante su noviazgo, compartían momentos de su vida personal en redes sociales y videos de YouTube, por lo que su relación estuvo constantemente expuesta al público.

En julio de 2019, Lizbeth anunció que habían terminado su relación. La influencer explicó que su noviazgo se había vuelto más público de lo que ambos deseaban, mientras que Tavo también confirmó la ruptura y aseguró que seguiría teniendo cariño por ella.

Recientemente, Lizbeth volvió a hablar de su relación con Tavo y reveló que durante su relación, él se ponía celoso del hijo de la influencer.

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Tavo Betancourt y Lizbeth Rodríguez / Redes sociales

¿Por qué Tavo Betancourt se ponía celoso del hijo de Lizbeth Rodríguez?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Lizbeth Rodríguez fue cuestionada sobre su relación con Tavo Betancourt, a quien describió como una persona de la que estuvo muy enamorada.

Cuando el conductor le preguntó si el influencer era el padre de su hijo, Lizbeth lo negó de inmediato. Además, reveló que a Tavo no le gustaban los niños y que, durante su noviazgo, llegó a sentir celos de su propio hijo.

La creadora de contenido explicó que la mamá de Tavo murió cuando él era muy joven, por lo que, según su interpretación, le incomodaba que ella le demostrara tanto amor a su pequeño. Incluso, aseguró que él quería que lo amara solamente a él.

“No, a él no le gustan los niños. Su mamá se murió cuando él era muy joven, entonces él se ponía celoso de que yo tuviera un hijo y lo amara tanto. Él quería que alguien lo amara solo a él, por eso nuestra relación no progresó.” Lizbeth Rodríguez

De acuerdo con Lizbeth, esta situación fue uno de los factores que influyeron en que su relación no prosperara, pues su hijo siempre ha sido una parte fundamental de su vida.

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