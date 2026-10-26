¡Encarcelaron al hijo de Luis de Alba por robo! Destapan su obscuro pasado, ahora, ¡está en rehabilitación!

Meses después de que Luis de Alba ‘el Pirruris’, alarmara a sus seguidores al aparecer con la cara destrozada por fuerte accidente, el actor y comediante se sinceró sobre el difícil momento que vivió con uno de sus hijos. ¡Te contamos los detalles!

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La desgarradora revelación de Luis de Alba ‘el Pirruris’ sobre uno de sus hijos. / FB: Luis de Alba

¿Cómo fue el episodio que Luis de Alba ‘el Pirruris’ vivió junto a uno de sus hijos?

Luis de Alba contó en el programa de YouTube de Jorge Van Rankin que uno de sus hijos se encuentra internado en una clínica de rehabilitación luego de que sufrió un accidente automovilístico provocado, que lo dejó en coma y con problemas neurológicos.

Según contó el actor de programas como ‘La carabina de Ambrosio’ y ‘La escuelita VIP’, uno de sus hijos enfrentó problemas legales debido a que un tiempo robó autos, situación a la que al principio no le dio importancia pese a que sabía que tenía una banda.

“Lo detuvieron y yo decía: ‘No puede ser, ¿mi hijo?’ Vivíamos en Pedregal y sus cuates eran puros fifís; y se robaban primero las vajillas de las familias acomodadas del Pedregal. Después iban a Acapulco y se robaban coches”. Luis de Alba

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La desgarradora revelación de Luis de Alba sobre la tragedia de uno de sus hijos. / FB: Luis de Alba

¿Qué pasó tras la detención del hijo de Luis de Alba por robo de autos?

De acuerdo con Luis de Alba, su hijo permaneció ocho años en la cárcel y recordó que lo visitaba en el Reclusorio Norte entre las 4 y 5 de la mañana. Cuando logró salir, lo hizo con ‘ley fuga’, según explicó Alba: “Se portó mal con alguien adentro y le dijeron: ‘Vas a salir y lo vas a pagar’”.

Al ser puesto en libertad, lo primero que hizo fue comprar un carro y visitar a su papá en Acapulco y a su mamá en Guadalajara, pero cuando iba de regreso, lo aventaron a un barranco. Tras el incidente, permaneció un mes en coma y quedó golpeado.

“Ahora está como entre que vuelve, que no vuelve, pero vive, tiene 45 años. Está en un lugar especial para rehabilitarse, pero como no duerme muy bien, yo me voy, lo saco a comer y ando como ido. Sí te platica cosas, pero no muy coherentes; me duele, pero ni modo”. Luis de Alba

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¿Cuántos hijos tiene Luis de Alba, conocido como ‘el Pirruris’?

Durante su entrevista con Jorge el ‘Burro’ Van Rankyn, Luis de Alba no dio el nombre del hijo con el que vivió uno de los momentos más complicados de su vida, pero se sabe que el comediante se ha convertido en papá en 7 ocasiones diferentes.

Junto a Alicia, su primera esposa, con quien duró 29 años casado, el actor le dio la bienvenida a 4 hijos: Luis Antonio, Jorge, Luis Ángel y Ana. Tiempo después, reveló que había tenido una hija fuera del matrimonio de nombre Stephanie, pero poco se sabe de ella debido a que se mantiene lejos del ojo público.

Con su actual esposa, Alba recibió a sus dos últimos hijos, Luis Ángel y Alex, ambos ya son mayores de edad y en algunas ocasiones han aparecido junto a su papá en viajes familiares. Sin embargo, se desconoce si la anécdota que compartió el actor pertenece a uno de sus hijos de su primer o segundo matrimonio y no ha dado mayores detalles de lo ocurrido.

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