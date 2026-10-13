Bryan Cranston rompe el silencio tras la muerte de RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad, ¿presentía su muerte?

La muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad, provocó una dolorosa reacción de Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la exitosa serie. El protagonista de la historia de Walter White compartió un emotivo mensaje de despedida, pero hubo un detalle sobre sus últimas conversaciones que hizo todavía más triste la noticia. ¿Qué le dijo a su compañero?

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¿Qué dijo Bryan Cranston sobre la muerte de RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad?

Bryan Cranston rompió el silencio tras la muerte de RJ Mitte, ocurrida el lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años, en Brownsville, Texas. El actor que dio vida a Walter White utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de quien interpretó a su hijo durante cinco temporadas de Breaking Bad.

En su publicación, Bryan Cranston confesó el profundo dolor que le provocó perder a RJ Mitte, a quien conoció cuando apenas tenía 14 años y comenzaba su carrera. Su mensaje inició con unas palabras que reflejaron el cariño que conservaba por su compañero:

“Me siento profundamente dolido mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi dulce hijo en ‘Breaking Bad’, ha muerto”. Bryan Cranston

El protagonista de Breaking Bad también recordó la determinación de Mitte, quien vivía con parálisis cerebral desde pequeño y se convirtió en defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Cranston destacó su crecimiento profesional y la dedicación que mostró durante las grabaciones.

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RJ Mitte fue estrella en Breaking bad / Redes sociales

¿Qué reveló Bryan Cranston sobre sus últimas conversaciones con RJ Mitte antes de morir?

Bryan Cranston reveló que había intercambiado mensajes con RJ Mitte apenas unas semanas antes de su fallecimiento. Ambos mantenían contacto después del final de Breaking Bad e incluso estaban buscando una fecha para reunirse a almorzar.

La noticia de su muerte hizo que Cranston recordara aquel encuentro que nunca llegó a concretarse. En su despedida expresó una dolorosa duda sobre lo que habría ocurrido si hubieran conseguido verse:

Bryan Cranston "¿Por qué? Nos estábamos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, pensando en cuándo podríamos reunirnos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo amaba y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie ... Te extrañaré, hijo”.

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¿Cómo era la relación de Bryan Cranston y RJ Mitte fuera de Breaking Bad?

Bryan Cranston y RJ Mitte compartieron cinco temporadas de Breaking Bad, serie de AMC emitida entre 2008 y 2013. Mitte interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, mientras que Cranston protagonizó la historia como Walter White, un profesor de química que termina involucrado en el narcotráfico.

Más allá de interpretar a padre e hijo durante cinco temporadas, Bryan Cranston aseguró que fue testigo del crecimiento personal y profesional de RJ Mitte desde que era apenas un adolescente: “Lo conocí cuando tenía sólo 14 años, cuando lo eligieron para interpretar a Walter White Jr., un papel que encarnó con tanta alegría y entusiasmo”, recordó el actor. También contó que tanto él como Anna Gunn solían aconsejarlo durante las grabaciones.

Cranston confesó que, aunque a veces ignoraba los consejos propios de su edad, con el paso de los años vio cómo aquel joven se transformó en un actor respetado y en una persona comprometida con ayudar a los demás.

Bryan Cranston “Ese chico estaba bastante crudo cuando empezamos a rodar el piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos crecer y convertirse en un actor realmente bueno. Difundió su experiencia en el programa para ser un defensor vocal de los artistas con discapacidad, y fue el jefe de una organización filantrópica con un enfoque en ayudar a la comunidad con discapacidades.

¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años?

RJ Mitte murió por suicidio, según confirmó su representante a medios estadounidenses y luego por el actor Bryan Cranston. El actor fue encontrado sin vida el lunes 12 de octubre en su domicilio de Brownsville, Texas. La noticia provocó reacciones entre sus compañeros y seguidores de Breaking Bad.

“Toda esa promesa y potencial ahora es una gran pérdida. Es especialmente devastador escuchar que se quitó la vida.” Bryan Cranston

Bryan Cranston también hizo un llamado a quienes atraviesan una crisis emocional, al recordar que existen recursos de ayuda. En su publicación compartió el número 988, correspondiente a la línea estadounidense de prevención del suicidio, y destacó la importancia de buscar apoyo.

“No puedo parar allí sin implorar a nadie que esté pensando en suicidarse que por favor llame para obtener el apoyo que necesita en 988 Suicide & Crisis Lifeline “ Bryan Cranston