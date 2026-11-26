En noviembre de 2006 el mundo de la música mexicana se paralizó al darse a conocer la inesperada muerte de Valentín Elizalde, ahora, el tema respecto a su fortuna y sus herederas sigue levantando comentarios.

Tristemente su asesinato aún sigue sin resolverse, y algo que sin duda ha llamado la atención entre los seguidores del cantante, son las extrañas similitudes que guarda su muerte con la de su padre, Everardo Elizalde, ¿de qué se trata? Aquí te contamos.

Valentín Elizalde / Redes sociales

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¿Cómo murió Valentín Elizalde? Un asesinato que conmocionó la industria

La carrera de Valentín Elizalde estaba en su mejor momento cuando el 25 de noviembre de 2006, el cantante fue asesinado a tiros después de salir de su concierto en el palenque Expo Feria en Reynosa Tamaulipas.

Se sabe que aquella madrugada el intérprete de “Te quiero así” iba acompañado por su representante, Mario Mendoza, además de su chofer, Reynaldo Ballesteros y su primo, Fausto “Tano” Elizalde, quien fue el único sobreviviente del ataque en el que se estima, hubieron alrededor de 75 disparos.

A pesar de que han pasado 20 años desde la fatal muerte de Valentín Elizalde, hasta el momento no se tiene claridad sobre quién ordenó el asesinato del cantante, ni mucho menos los motivos detrás, sin embargo, se especula que el grupo delictivo de “Los Zetas “ pudo haber tenido algo que ver.

Valentín Elizalde falleció a los 27 años de edad / Instagram: @valentinelizaldeoficial

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¿Quién era Everardo Elizalde, padre de Valentín Elizalde?

Mucho antes de que Valentín Elizalde triunfara en los principales escenarios de México, su padre, Everardo Elizalde, también estaba haciendo crecer su carrera en la escena musical nacional, en la que era conocido como Lalo “El gallo grande”.

Everardo Elizalde logró un importante reconocimiento en el norte del país, interpretando canciones de banda y cumbias, sin embargo su carrera se detuvo de golpe luego de que a los 52 años perdiera la vida en Sonora. Se sabe que al momento de la muerte de su padre, Valentín Elizalde era apenas un niño de 13 años.

Everardo Elizalde padre de Valentín Elizalde / Redes Sociales

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¿Cuáles son las similitudes entre los fallecimientos de Valentín y Everardo Elizalde?

Aunque tanto Valentín como Everardo murieron por circunstancias distintas, hay algunos detalles que saltan a la vista y que sin duda, hacen creer que las coincidencias son demasiado notorias como para ignorarlas.

La primer coincidencia es que los dos murieron durante el onceavo mes del año, pues Everardo se despidió de este mundo el 23 de noviembre de 1992 y Valentín Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre de 2006.

Llama la atención además que tanto padre como hijo murieron al salir de sus respectivas presentaciones musicales. Como si no fuera suficiente, los dos fallecieron a bordo de un vehículo, pues mientras a Valentín le dispararon en repetidas ocasiones mientras iba en su camioneta, Everardo perdió la vida, también en su auto, luego de que este se saliera del camino.

Finalmente y como si las coincidencias no fueran demasiadas, se sabe que Everardo viajaba con sus amigos Renato ”Milión” Véliz y Juan “el Gringo” Eliseo, quienes murieron con él, siendo el mismo caso de Valentín, pues dos amigos suyos, Mario Mendoza y Reynaldo Ballesteros también fallecieron en el acto.

Tristemente los dimes y diretes alrededor de la muerte de Valentín Elizalde continúan, pues hace poco se reveló quién grabó su cuerpo sin vida y filtró el video de su autopsia, ¿algún día habrá justicia para ‘el Gallo de oro’? Sin duda es un misterio que no tiene respuesta.