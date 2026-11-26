Luego de casarse, Roberto Carlo vuelve a enfrentar una de las preguntas que más lo persigue en internet. Cansado de las especulaciones, el actor y conductor decidió aclarar qué ocurrió con un exnovio que falleció años después de que terminara su relación. La historia, vinculada con problemas de salud mental, sigue provocándole escalofríos cada vez que reaparece en búsquedas y redes sociales.

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¿Por qué se volvió tendencia la búsqueda “Roberto Carlo exnovio que falleció”?

La frase “Roberto Carlo exnovio que falleció” se convirtió en una de las búsquedas más frecuentes relacionadas con el conductor mexicano. Videos virales, publicaciones en redes sociales y fragmentos de entrevistas provocaron que miles de usuarios intentaran conocer la historia detrás de ese doloroso episodio.

El propio Roberto Carlo reveló que durante mucho tiempo le incomodó ver esa frase aparecer constantemente en Internet, ya que considera que se trata de un momento muy delicado de su vida que no define quién es actualmente.

Por esa razón decidió explicar, de forma breve y con respeto, el origen de una historia que ha despertado la curiosidad de muchos seguidores.

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¿Qué dijo Roberto Carlo sobre la muerte de su exnovio?

A través de un video compartido en redes sociales, Roberto Carlo explicó que todo comenzó cuando relató parte de la experiencia en un pódcast donde se hablaba sobre salud mental.

Según contó, años después de haber terminado su relación sentimental, recibió la noticia de que su expareja había tomado la decisión de no continuar con su vida:"Yo conté que tuve un novio que, años después, ya no siendo mi novio, muchos años después, de hecho, tomó la decisión de trascender, de no continuar en este plano”, explicó el conductor.

El también actor aclaró que no suele hablar del tema porque busca respetar la memoria de quien fue su pareja y también a sus familiares, quienes continúan viviendo el duelo.

Uno de los puntos que más destacó Roberto Carlo fue que la situación estuvo relacionada con problemas de salud mental que su exnovio enfrentaba desde tiempo atrás. El conductor explicó que durante su relación identificó señales que le preocupaban profundamente. Incluso reconoció que una de las razones por las que decidió terminar el noviazgo fue porque la otra persona no atendía adecuadamente su situación emocional.

“Él estaba pasando por un tema importante de depresión, un tema importante de no tener buena salud mental”. Roberto Carlo

Asimismo, recordó que la relación también estuvo marcada por una fuerte dependencia emocional, algo que con el tiempo se volvió complicado para ambos: “Una de las razones por las cuales nosotros terminamos esa relación, o en ese caso yo decidí terminar esa relación, es porque él no atendía su salud mental y porque él vivía de una codependencia hacia las personas muy fuerte”, expresó.

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¿Por qué Roberto Carlo decidió hablar ahora del tema?

Roberto Carlo aseguró que no buscaba generar polémica ni revivir una historia dolorosa. Su intención era responder la duda que durante años ha aparecido en comentarios, búsquedas y redes sociales.

El presentador explicó que cada vez que encontraba la frase asociada a su nombre experimentaba una sensación incómoda, pues se trata de un episodio que sigue siendo sensible pese al paso del tiempo:

“Es algo que siempre que lo veo me da escalofríos. Sí es una historia que es parte de mí, pero tampoco creo que sea algo que me representa”. Roberto Carlo

Finalmente, Roberto Carlo pidió respeto para la memoria de su exnovio y para la familia de éste, dejando claro que no profundizará más en los detalles de lo ocurrido. “No quiero ahondar más por temas de respeto para la historia de alguien que ya no está, para su familia. Pero ojalá que se disipe ya esto y podamos continuar”, concluyó.