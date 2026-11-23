Roberto Carlo, exconductor de Hoy, llegó al altar con su novio, el experto en moda Rubén Kuri, en una ceremonia a todo lujo que dejó con la boca abierta a medio internet, y de la que incluso hoy en día se sigue hablando.

Para sorpresa de nadie, en enlace matrimonial de los jóvenes provocó que los internautas empezaran comparaciones con la boda del influencer ‘Un tal Fredo’, ¿qué dijo Roberto Carlo al respecto? Te lo revelamos a continuación.

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¿Por qué la boda de ‘Un tal Fredo’ fue tan criticada?

Durante meses antes del enlace matrimonial, ‘Un tal Fredo’ aseguró que su boda sería un acontecimiento, sin embargo, todo se descontroló luego de que se diera a conocer que el influencer y su esposo eligieron Cuatro Ciénagas, Coahuila para su boda, una reserva ecológica protegida.

Como si no fuera suficiente, después de la fiesta, ‘Un tal Fredo’ tomó sus redes sociales para asegurar que el hate le estaba generando importantes ganancias económicas, y que su temática surrealista en el desierto no había sido entendida por la gente que aseguró que su boda se había visto “económica”.

“Yo estoy consciente de que si lo expongo en redes la gente puede opinar, lo que no está chido es que estén de mier***” Un tal Fredo

Un tal Fredo / Redes sociales

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¿Por qué están comparando la boda de ‘Un tal Fredo’ con la de Roberto Carlo?

Luego de que se dieran a conocer las primeras fotografías y videos de la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri, el internet no pudo evitar iniciar una serie de comparaciones entre ambas fiestas, asegurando que el conductor y el crítico habían mostrado lo que es la clase al preferir una celebración de etiqueta, en lugar del concepto surrealista que salió mal.

En redes sociales los internautas no se detuvieron al criticar al influencer, dejando comentarios mordaces:



“Todas han sido mejores bodas que la de Fredo”

“Es que también es Ruben Kuri, todo tenía que ser de alto impacto, todo que ver”

“Esto sí es elegante, nada de zapatos negros con tierra”

“El problema de Fredo fue presumir mucho y al final no salen las cosas bien”

Roberto Carlo se casó con Rubén Kuri / Redes Sociales

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¿Roberto Carlo acepta que su boda fue mejor que la de ‘Un tal Fredo’?

En su más reciente encuentro con la prensa, Roberto Carlo fue cuestionado sobre las comparaciones que han existido entre su matrimonio y el del influencer, y de manera tajante el conductor aseguró que no estaba de acuerdo con las comparaciones porque cada pareja tiene el derecho de elegir hacer la boda de sus sueños, y remató diciendo que ni él ni su ahora esposo, Rubén Kuri, se casaron para competir con nadie.

“No está padre comparar porque cada quien se casa como quiere y como puede. Entiendo el por qué también, entiendo que cuando uno se expone a redes, estás literal expuesto a eso… para nosotros fue nuestra boda de los sueños, estamos muy contentos pero no competimos con nadie, no nos casamos para competir con nadie” Roberto Carlo

Roberto Carlo aseguró que no esperaba que su boda se hiciera viral, sin embargo, sí agradeció los mensajes bonitos de la gente y pidió respeto para ‘Un tal Fredo’: “nos encanta leer que estén tan contentos, que les haya gustado, que se emocionen con nosotros...yo creo que también estar del otro lado no debe de ser lindo leer ese tipo de comparaciones”.

Aunque el conductor y el crítico de moda vivieron un momento de ensueño, Roberto Carlo publicó un clip en el que se ve el momento incómodo que vivió con sus padres durante la toma de fotos en su boda.