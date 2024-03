Roberto Carlo y Carlos Arenas se reencuentran tras pelea y hasta bloqueo en redes

En abril de 2022, Roberto Carlo confesó en ‘Pinky promise’ que era un gran amigo del también conductor Carlos Arenas con quien compartió durante cuatro años en ’Sale el sol’, pero todo cambió de repente y le molestó muchísimo que insinuara sus preferencias sexuales al aire cuando Roberto aún no quería salir del clóset.

Después de sus declaraciones, Roberto Carlo expuso que su excompañero de ‘Sale el sol’ lo bloqueó de Twitter por señalarlo de homofóbico y decir que ‘le tiraba la onda’.

Roberto incluso comentó en la misma entrevista que habían llegado hasta los golpes en el foro del matutino cuando ambos trabajaban ahí, y después de todo este pleito, recientemente se reencontraron en el programa ‘Hoy’.

Mira: Habitantes de ‘La casa de los famosos’ habrían querido escapar del reality; censuraron las cámaras

Así se dejaron ver en Hoy / Instagram

¿Cómo fue el reencuentro de Roberto Carlo y Carlos Arenas?

Los examigos condujeron recientemente el programa ‘Hoy’ después de la fuerte pelea que tuvieron en el pasado y mostraron que no guardan ningún resentimiento publicando una foto juntos.

Por supuesto, esto causó gran revuelo entre los internautas que consideraban que Roberto estaba haciendo mal en tratar bien a una persona que le hizo daño.

Es por ello que Roberto tuvo que salir a decir en un video que ellos hicieron las paces cuando falleció Talina Fernández quien también trabajaba con ellos en ‘Sale el sol’.

Checa: Actor de Señora acero exhibe a Blanca Soto y da las verdaderas razones de su salida de la serie

@robertocarlomx Asi las cosas entre carlos arenas y roberto carlo y toda la polemica que sucedio hoy en redes sociales ♬ Acoustic Guitar Storytelling - Max Brito

Según cuenta el actor, las declaraciones que hizo en ‘Pinky promise’ con unos tequilas encima no fueron correctos porque no había hablado del tema que tenía con Carlos previamente con él para aclararlo. Sin embargo, el fallecimiento de Talina les hizo recapacitar a ambos y se ‘dijeron sus verdades a la cara’ y ahora pueden compartir en pantalla.

Eso sí, Roberto dejó claro que no son amigos nuevamente, pero por lo menos no guardan rencores y no quiere ser criticado por perdonar a Carlos.

Puedes ver: Juez ordena detener a Patricio ’N’ acusado de abusar de sus hijas; la Fiscalía lo busca