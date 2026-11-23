Casi un año después de que Leonardo Aguilar fue relacionado con la reina de belleza de Tabasco, el integrante de la dinastía Aguilar sorprendió a propios y extraños al compartir una foto en su cuenta de Instagram dejando entrever un compromiso con Adriana Caballero Fridstein. ¿Ya hay fecha de boda? ¡Te contamos los detalles!

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¿Leonardo Aguilar confirma compromiso? / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la relación sentimental de Leonardo Aguilar y Adriana Caballero?

Fue en enero de 2026 cuando Leonardo Aguilar fue visto por primera vez con la modelo Adriana Caballero; días después los rumores continuaron cuando el hijo de Pepe Aguilar llegó a la fiesta de Christian Nodal acompañado por Caballero.

Aunque el hermano de Ángela Aguilar se ha caracterizado por llevar su vida sentimental fuera de las cámaras, las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales alimentaron las especulaciones sobre una posible relación, pues aunque no lo confirmaron directamente, sus fans se percataron de una interacción constante en sus cuentas.

En ese entonces, Mónica Castañeda también reportó en el programa ‘Ventaneando’ que Leonardo y Adriana Caballero tendrían una relación estable desde hace algún tiempo, pero no se detalló cuánto tiempo llevarían de romance ni cómo surgió su historia.

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Leonardo Aguilar y su novia captados juntos. / Redes sociales

¿Leonardo Aguilar anunció su compromiso con la modelo Adriana Caballero?

A casi un año de la aparición de Leonardo Aguilar y Adriana Caballero juntos en la fiesta de Christian Nodal, el integrante de la dinastía Aguilar sorprendió a propios y extraños al anunciar su compromiso con la modelo a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Sin dar declaraciones sobre el tema, el intérprete de ‘Pienso en ti’ y ‘Me gustas’ compartió una imagen junto a su novia, quien muestra un aparente anillo de compromiso en su mano izquierda. Hasta el momento, se desconoce si ya tienen fecha de boda o han iniciado los preparativos; sin embargo, la noticia ya ha comenzado a generar reacciones entre sus seguidores y colegas.

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Leonardo Aguilar anuncia compromiso con Adriana Caballero. / Redes sociales

¿Quién es Adriana Caballero, la prometida del cantante Leonardo Aguilar?

Adriana Caballero , quien está robando la atención de las redes tras su posible compromiso con Leonardo Aguilar

Es modelo y ganó notoriedad tras quedar en el top 3 del certamen Flor Tabasco 2024 , además de participar en otros concursos de belleza.

certamen , además de participar en otros concursos de belleza. Es licenciada en Imagen Pública y ha trabajado como consultora en esa especialidad. Aunque suma más de 7 mil seguidores en Instagram, mantiene su cuenta en privado.

Pese a que se sabe poco sobre su relación con Leonardo Aguilar, ha asistido a varios eventos de la familia Aguilar, pero por el momento, ni el cantante ni Adriana Caballero han hablado públicamente sobre su compromiso. ¿Llegarán al altar religioso antes de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

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