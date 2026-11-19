Luego de que Christian Nodal y Leonardo Aguilar sorprendieron con un tatuaje en conjunto, el integrante de la dinastía Aguilar fue abordado con cuestionamientos sobre el reciente conflicto legal entre el intérprete de Adiós, amor y su papá, Jaime González. Sin dar muchos detalles, Leonardo sorprendió al revelar cómo maneja su entorno familiar en medio de la controversia. ¡Te contamos los detalles!

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Leonardo Aguilar se sincera sobre su relación familiar. / Redes sociales

¿Qué se sabe del pleito legal entre Christian Nodal y su papá, Jaime González?

El conflicto legal entre Christian Nodal y su papá, Jaime González, volvió a salir a la luz 9 de noviembre, cuando el equipo legal del intérprete acudió al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) para intentar frenar la solicitud que el padre del cantante presentó en septiembre con el objetivo de registrar el nombre “Christian Nodal” como marca.

Cabe recordar que hace una década, cuando el sonorense todavía era menor de edad, su papá registró su nombre artístico. Este año dicho registro fue renovado a favor de Jaime González, dejando al intérprete sin el control legal de su propia identidad musical.

Dicha acción, encendido las alarmas y provocó fuertes especulaciones sobre fricciones en el entorno del esposo de Ángela Aguilar, quien ahora busca recuperar los derechos sobre su marca personal tras meses de polémicas sobre la relación con sus padres.

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¿Christian Nodal y su papá Jaime González en pleito legal? / Redes sociales

¿Qué dijo Leonardo Aguilar sobre el problema legal de Christian Nodal y su papá?

En medio de la polémica que rodea Christian Nodal, Leonardo Aguilar fue cuestionado por la prensa sobre el pleito legal que estaría enfrentando su cuñado; sin embargo, optó por marcar distancia y dejar claro que prefiere mantenerse al margen de los asuntos que no le corresponden.

El integrante de la dinastía Aguilar aseguró que su postura no busca quedar bien con nadie, sino reflejar cómo funciona realmente su círculo cercano pese a la fama que los rodea, dejando entrever que aunque respalda a los suyos, prefiere no intervenir en los asuntos del esposo de Angela Aguilar.

“No es una respuesta políticamente correcta, es lo que es. Cada quien va en su vida y con su gente y con su todo. Yo tengo la bendición y el caso muy particular, por eso saca de onda, que mi familia sea muy famosa y pasen muchas cosas, hay mucha gente alrededor, por eso parece que mi familia es así (unida), pero hay muchas cosas que yo no sé”. Leonardo Aguilar

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#ZonaDeEspectáculos Leonardo Aguilar rompe el silencio y reacciona al nuevo conflicto legal entre Christian Nodal y su padre. ¿Qué opinó sobre esta polémica familiar? 🎤📺#VLA, 8:55 A.M por @AztecaUno pic.twitter.com/voEnPjIt7w — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 19, 2026

¿Cuál fue el tatuaje que Christian Nodal y su cuñado, Leonardo Aguilar, se hicieron en conjunto?

Más allá de la polémica que enfrenta Christian Nodal con su familia, recientemete la cercanía entre él cantante y Leonardo Aguilar parece haber quedó grabada en la piel. Hace unos días salió a la luz que Nodal no solo se tatuó el emblemático fierro de “El Soyate”, símbolo de la dinastía Aguilar, sino también una marca ligada directamente al hermano de Ángela Aguilar.

Según reveló Leonardo Aguilar, ambos decidieron tatuarse juntos el logotipo de Esquina 22, su más reciente material discográfico, celebrando una colaboración musical que aún no sale a la luz. Aunque el gesto desató todo tipo de críticas, parece demostrar la buena relación que mantienen pese a no intervenir en asuntos personales públicamente.

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