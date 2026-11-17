Luego de que Leonardo Aguilar fuera duramente criticado por la poca asistencia que registró uno de sus conciertos en Guadalajara, el cantante volvió a encontrarse con los medios de comunicación.

En esta ocasión, sorprendió con sus declaraciones y una petición que despertó dudas sobre un posible distanciamiento de la dinastía Aguilar, luego de las diversas polémicas que han rodeado a su familia en los últimos años.

¿Qué fue lo que dijo Leonardo Aguilar y cómo es actualmente su relación con su familia? Te contamos.

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Leonardo Aguilar / Redes sociales

¿Leonardo Aguilar está distanciado de la dinastía Aguilar tras pedir que no le pregunten por su familia?

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el cantante fue tajante al pedirles a los reporteros que le hicieran “preguntas bonitas”, en referencia a que evitaran cuestionarlo sobre las polémicas que ha enfrentado su familia.

Leonardo declaró que para él han sido tres años difíciles, en los que su familia ha tenido que enfrentar momentos complicados y un ambiente hostil con la prensa. Por ello, pidió que se enfoquen en hablar de su trabajo y de los nuevos proyectos y logros que ha conseguido últimamente.

“Ha sido muy difícil. Al principio fueron 10 años muy bonitos, y después llevo tres años en los que me preguntan y me han gritado cosas feas. Por eso estoy haciendo un esfuerzo constante. Yo vengo a trabajar.” Leonardo Aguilar

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¡Leonardo Aguilar ya NO quiere hablar de las polémicas familiares! Le pide a la prensa que le pregunten por su música y sus próximos proyectos #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/SliZKIaHUK https://t.co/P5qOFdE9KN — De Primera Mano (@deprimeramano) November 18, 2026

¿Por qué Leonardo Aguilar ha sido relacionado con supuestos celos hacia Christian Nodal?

Los rumores sobre una supuesta incomodidad de Leonardo Aguilar hacia Christian Nodal surgieron luego de que ambos coincidieran en el concierto ‘Sinfónico hasta los huesos’, con Pepe Aguilar.

Durante el show, Christian y Pepe intercambiaron elogios y muestras de admiración frente al público, lo que llamó la atención de los asistentes y de los internautas en redes sociales.

Algunas personas desviaron su atención hacia Leonardo, quien se encontraba presente y, según las interpretaciones, habría mostrado gestos de incomodidad mientras su papá y su cuñado protagonizaban ese intercambio de elogios.

A partir de esas imágenes, comenzaron las especulaciones sobre unos supuestos celos de Leonardo por la cercanía que Christian Nodal mantiene con la familia Aguilar.

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Nodal y Pepe Aguilar intercambiaron elogios / Capturas de pantalla

¿Qué ha dicho Leonardo Aguilar sobre su relación con Christian Nodal?

Contrario a lo que se había especulado, Leonardo Aguilar contó que mantiene una muy buena y cercana relación con su cuñado, Christian Nodal.

Incluso, reveló que ambos colaboraron en su nuevo disco, pues el intérprete de ‘Adiós amor’ lo ayudó a escribir una de las canciones que forman parte del álbum.

Además, el día del lanzamiento de su disco, Leonardo y Nodal se reunieron para celebrar y decidieron tatuarse juntos el número ’22', en referencia al título del disco del cantante, ‘Esquina 22'.

“Colaboramos. Christian escribió conmigo la canción ‘A quién voy a culpar’. Y en el lanzamiento del disco, el 5 de noviembre, el viejo se jaló conmigo y caguameamos con mis amigos ahí.” Leonardo Aguilar

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