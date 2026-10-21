¡Majo Aguilar se sincera sobre Ángela y Leonardo Aguilar! ¿Habrá colaboración con los hijos de Pepe Aguilar?

Una vez más, Majo Aguilar volvió a ser cuestionada sobre la supuesta rivalidad que existe con su prima, Ángela Aguilar, pues aunque al inicio de sus carreras fueron cercanas, hoy en día han tomado caminos diferentes, pero ¿será que detrás de ese distanciamiento termine pronto con una colaboración? ¡Así respondió la hija de Antonio Aguilar Jr.!

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¿Majo Aguilar deja atrás su rivalidad con sus primos, Ángela y Leonardo, Aguilar? / IG: @majo__aguilar /

¿Majo Aguilar está dispuesta a colaborar con Ángela o Leonardo Aguilar?

Luego de que se especulara que Majo Aguilar habría sido bateada en el homenaje a su abuelo, Antonio Aguilar, la intérprete de ‘Cuéntame’ compartió con la prensa que está alistando su nuevo material discográfico, lo que generó preguntas sobre una colaboración con su familia paterna.

Sin rodeos, la hija de Antonio Aguilar Jr. explicó que no tiene problemas con la dinastía y está abierta a hacer una colaboración; sin embargo, reconoce que no existe una relación cercana: “Pues sí, yo siempre he dicho que yo respeto… Como se de la vida”, expresó, y agregó:

“Lo que suceda con cualquier integrante de mi familia, yo creo que el tiempo lo va a ir marcando. Suena raro el decir ‘no tenemos una relación'; no la tenemos, pero eso no significa que no los quiera”. Majo Aguilar

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¿Majo Aguilar deja atrás su rivalidad con sus primos, Ángela y Leonardo, Aguilar? / Redes sociales

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre el talento de su primo, Leonardo Aguilar?

Tras dejar claro que está dispuesta a colaborar con alguno de los integrantes de su familia paterna, Majo Aguilar llenó de halagos a su primo Leonardo luego de que ofreciera un concierto en un auditorio casi vacío de Guadalajara.

La intérprete de éxitos como ‘Quiero un amor’ y ‘No vuelvas’ aplaudió el talento del hermano de Ángela Aguilar y el hecho de que este esté emprendiendo una carrera como solista, pues considera que es un joven con mucho talento.

“Me parece muy lindo. Yo a Leonardo lo quiero mucho y me parece muy lindo que esté agarrando su carrera por su cuenta porque es un chavo súper talentoso. Se me hace alguien muy talentoso”. Majo Aguilar

Por otra parte, sobre la polémica que rodea al joven tras su concierto, Majo Aguilar dijo desconocer lo ocurrido y reiteró que ya no hablaría sobre temas relacionados con la dinastía Aguilar.

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¿Cómo es la relación entre Majo y Ángela Aguilar?

En los últimos meses, Majo y Ángela Aguilar se han visto envueltas en rumores de supuesta rivalidad, pues aunque ambas desarrollan su carrera en el regional mexicano, sus caminos son diferentes. Sin embargo, han dejado claro en más de una ocasión que existe un respeto y cariño familiar que conservan desde la infancia.

“Respeto absolutamente a Ángela, piensan que yo traigo algo como ahí con ella, que para nada”, expresó Majo en una entrevista anterior, mientras que en su reciente encuentro con la prensa, no hizo alusión a su prima y solo llenó de halagos a Leonardo Aguilar. Entonces, ¿hay competencia en la dinastía Aguilar?

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