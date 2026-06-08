Majo Aguilar comparte FOTOS INÉDITAS con Antonio Aguilar Jr. y le llueven halagos: “Una bonita familia”

Después de que se especuló que Majo Aguilar fue bateada en el homenaje a su abuelo Antonio Aguilar, la intérprete de “Cuéntame” sorprendió a propios y extraños con fotos junto a su papá y más integrantes de su familia. ¿Ya las viste?

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Majo Aguilar en celebración de su cumpleaños. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Majo Aguilar fue “bateada” del homenaje a su abuelo?

Hace unos días, Pepe Aguilar llegó a la Ciudad de México para hablar del disco tributo que realizó para su papá, Antonio Aguilar; homenaje del que quedaron fuera varios integrantes de la dinastía Aguilar.

De acuerdo con el intérprete de “Por mujeres como tú”, la ausencia de Majo Aguilar no es definitiva, ya que tiene planeado realizar más materiales discográficos e invitar a más artistas.

“Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro, seguramente estará. En este no estuvo, pero seguramente habrá más”, explicó Pepe Aguilar; sin embargo, se especuló que su decisión podría estar ligada al reencuentro de Emiliano y Majo Aguilar.

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Majo Aguilar no estuvo en el disco tributo a Antonio Aguilar Jr. / Redes sociales

¿Cuáles son las fotos inéditas de Majo Aguilar junto a su familia?

En medio de la polémica sobre el supuesto desplante y luego de que Majo Aguilar destara críticas por su vestuario en un concierto, la intérprete decidió dejar los dimes y diretes a un lado para compartir varios momentos con su familia.

A través de redes sociales, dio a conocer cómo celebró su reciente cumpleaños, pero lo que llamó la atención de los internautas fueron las imágenes que dio a conocer, donde aparecen varios integrantes de su familia, entre ellos Antonio Aguilar Jr.

Majo Aguilar junto a su familia, entre ellos su papá, Antonio Aguilar Jr. / Redes sociales

En varias fotos se observa a la cantante disfrutar de una tarde lluviosa con su familia y su hermana melliza, Flor Susana. Además, también protagonizó un video junto a su papá que se volvió viral en redes.

Debido a las polémicas que enfrenta la dinastía Aguilar, la publicación de la intérprete de “Luna Azul” se llenó de diversos halagos como:



“ Esta si es una bonita familia ” y

” y “Gracias por alegrar la vida con tus canciones”.

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¿Quiénes son los integrantes de la familia de Majo Aguilar?

Aunque Majo y Ángela Aguilar constantemente están en polémica por supuesta envidia y más controversias, la familia de cada una se ha manejado distinto dentro de la industria musical.

Majo Aguilar es hija de Antonio Aguilar Jr. Susana Carrillo. Además de su hermana melliza Flor Susana, tiene dos más, Mariana y Constanza. Al igual que la esposa de Christian Nodal, es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre; sin embargo, ha optado por llevar una carrera más tranquila y alejada de los escándalos.

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