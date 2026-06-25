Leonardo Aguilar recibe regaño durante el partido México vs. Chequia por romper regla dentro del Estadio

La Selección Mexicana firmó una actuación histórica en este Mundial 2026 tras ganar sus partidos de fase de grupos y avanzar con paso firme a la siguiente ronda. La emoción del torneo ha contagiado a todo el país, incluyendo a grandes estrellas del espectáculo que se han dado cita en los estadios.

Uno de ellos fue Leonardo Aguilar, quien se dio cita en el Estadio Ciudad de México y vivió un inesperado momento luego de recibir una llamada de atención por parte de los organizadores por romper una regla. ¿Qué hizo? Aquí te contamos.

El hijo de Pepe Aguilar estuvo en el Estadio Ciudad de México / IG: @leonardoaguilaroficial

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¿Qué hizo Leonardo Aguilar para recibir un regaño durante el México vs. Chequia?

La presencia de Leonardo Aguilar en el Estadio Ciudad de México no pasó desapercibida. El artista compartió en su cuenta de Instagram varias historias mostrando cómo vivió el encuentro cerca de la Selección. Sin embargo, fueron un par de imágenes las que encendieron las redes.

En la primera fotografía, el cantante aparece muy sonriente sosteniendo el balón con el que se jugaba el encuentro, una acción que está estrictamente prohibida para los aficionados. Esto le costó una llamada de atención por parte de los organizadores. El propio Leonardo lo reconoció y escribió: “Antes de que me regañaran porque no podía tocar el balón”.

En la siguiente historia el cantante posó junto al balón, aclarando que no pasó a mayores ni hubo sanción: “Ahora sí todo legal”, declaró.

Regañaron a Leonardo Aguilar por tocar el balón del partido / IG: leonardoaguilaroficial

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¿Qué famosos asistieron al partido de México vs. Chequia?

Esta justa mundialista ha llamado la atención por la fuerte presencia de celebridades en cada uno de los partidos, y el encuentro entre México y Chequia en la CDMX no fue la excepción.

En los palcos y gradas lucieron figuras como los actores Juan Pablo Medina, Alejandro Speitzer, Alberto Guerra y su esposa Zuria Vega en compañía de sus hijos.

También se dejaron ver Nicola Porcella y hasta el ícono de la música ranchera, Pedro Fernández, quienes se mostraron muy emocionados en redes por apoyar a México.

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Las reglas que deben respetar los asistentes en los partidos del Mundial 2026

Los partidos mundialistas tienen estrictas reglas de conducta que todos sus asistentes deben cumplir para mantener un ambiente ordenado. Específicamente para celebridades, influencers y creadores de contenido, las reglas de derechos audiovisuales se han endurecido bastante.

Está prohibido transmitir en vivo los partidos, publicar goles o jugadas sin autorización, e incluso grabar directamente las pantallas gigantes del estadio. Además, tocar artículos oficiales de exhibición o interactuar con marcas no patrocinadoras del torneo puede costar desde una llamada de atención, como le pasó a Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, hasta la expulsión del inmueble.

Los creadores de contenido deberán respetar diversas restricciones dentro de los estadios mundialistas / Cortesía y redes sociales

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