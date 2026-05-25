¿Crisis por Madonna? Zuria Vega evade la polémica y habla sin filtros de Alberto Guerra, ¿exhibió su relación?

Zuria Vega, Alberto Guerra y Madonna se han vuelto centro de atención desde que el actor participó en la serie “Griselda”, protagonizada por Sofía Vergara, donde dio vida al personaje de Dany. Desde entonces, los cuestionamientos sobre Alberto Guerra y Madonna no han parado.

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Madonna y Alberto Guerra en campaña juntos.

¿Cómo se conocieron Madonna y Alberto Guerra?

De acuerdo con Alberto Guerra, después de su participación en la serie, recibió una llamada del equipo de Madonna en la que le informaron que la cantante estaba interesada en trabajar con él en una sesión de fotos especiales. A raíz de esa propuesta, se conocieron en Nueva York durante la sesión.

Las fotografías de la colaboración adquirieron fuerza rápidamente en redes sociales y comenzaron a surgir rumores que vinculaban su relación sentimental con Zuria Vega con la colaboración con la cantante internacional. Cabe recordar que uno de los rumores más sonados fue la supuesta separación de la pareja, pero en TVNotas, una fuente cercana contó que no sería la primera crisis que viven: “No es la primera crisis que pasan y han logrado salvarlo. Esperemos que esta vez pase lo mismo y puedan arreglar la situación”, explicó.

Esa misma fuente, contó que el enojo de Zuria Vega venía del encuentro entre Alberto Guerra y Madonna, quien habría quedado encantada con el actor, pues seguirían en contacto por WhatsApp; sin embargo, los actores nunca confirmaron dicha información; lo que es un hecho es que, las imágenes de aquella sesión generaron conversación entre los seguidores de ambos. Desde entonces, la cantante y el actor han coincidido en distintos proyectos y eventos públicos que siguen generando debate en redes.

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Zuria Vega evita preguntas de Madonna. / Redes sociales

¿Qué ha pasado entre Zuria Vega y Madonna tras las fotos con Alberto Guerra?

Uno de los momentos más comentados entre las artistas ocurrió semanas atrás, cuando ambas coincidieron en la Semana de la Moda en París. La presencia de ambas generó todo tipo de comentarios sobre su interacción y algunos debates.

A través de un video difundido en TikTok, se observa que Zuria Vega está sentada junto a Alberto Guerra cuando aparece Madonna. En un primer ángulo, pareciera que la estrella internacional ignora a la actriz mexicana; sin embargo, en otro video se ve con claridad lo que realmente ocurre.

Dicho momento quedó captado en diversas plataformas, por lo que recientemente fue cuestionada al respecto Zuria Vega, pero su reacción sorprendió a la prensa, quien esperaba una declaración.

Zuria Vega evita hablar de Madonna. / Foto: Redes sociales

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¿Cuál fue la reacción de Zuria Vega al escuchar el nombre de Madonna?

En medio de los dimes y diretes sobre su relación, Zuria Vega concedió unos minutos a la prensa durante su reciente proyecto en teatro, en los que se sinceró sobre la ausencia de su pareja en el estreno de la puesta en escena que protagoniza.

De acuerdo con Vega, prefiere que Alberto Guerra acuda a verla los domingos, pues considera que hay un ambiente diferente y le puede brindar una retroalimentación más sincera. “No por la prensa, son funciones con una energía más real. Aquí estaría, pero hoy no puede estar”, explicó.

Pese a que todo parecía ir bien, al escuchar el nombre de Madonna y su reciente encuentro en la Semana de la Moda en París, la actriz optó por parar la entrevista y solo decir: “Gracias, gracias, chicos”, dejando entrever que no quiere entrar en polémicas, aunque su reacción ya está generando comentarios en redes.

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Así reaccionó Zuria Vega a pregunta sobre Madonna: