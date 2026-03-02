¿Madonna sí saludó a Zuria Vega en Milán?: redes revelan nuevo VIDEO del momento exacto y aclara polémica

La presencia de Madonna y Zuria Vega en la Semana de la Moda en Milán desató conversación en redes sociales luego de que circulara un video donde aparentemente no hubo saludo entre ambas. Sin embargo, un nuevo clip difundido en TikTok muestra el momento exacto en el que la llamada ‘Reina del Pop’ sí estrecha la mano de la actriz mexicana, aclarando lo ocurrido durante el desfile.

Zuria Vega reacciona a escenas de cama de Madonna y Alberto Guerra. / Redes sociales

¿Madonna ignoró a Zuria Vega en la Semana de la Moda de Milán?

El primer video que comenzó a circular muestra a Madonna conversando al oído con Alberto Guerra durante el desfile. En ese fragmento, Zuria Vega aparece sentada junto a su esposo, pero el saludo no es evidente en cámara, lo que generó especulaciones en distintas plataformas.

Usuarios en redes interpretaron ese momento como un posible desplante. Algunos señalaron que la cantante no habría saludado directamente a la actriz. El clip se compartió ampliamente y alimentó comentarios sobre una supuesta incomodidad.

No obstante, horas después comenzó a difundirse un segundo video, grabado desde otro ángulo, donde se observa con claridad que Madonna extiende la mano hacia Zuria Vega mientras ambas están sentadas en primera fila. En la grabación se aprecia que intercambian miradas y sonríen brevemente antes de continuar observando el desfile.

El momento dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para mostrar que sí hubo saludo formal. En las imágenes también se distingue la presencia de Anna Wintour, quien se encontraba sentada cerca de ellos durante el evento.

¿Qué pasó realmente entre Madonna y Zuria Vega? Esto muestra el nuevo video

El nuevo material difundido en TikTok permitió observar la secuencia completa. Tras el intercambio inicial entre Madonna y Alberto Guerra, la cantante gira hacia Zuria Vega y le ofrece la mano. La actriz responde al gesto y ambas mantienen contacto visual por unos instantes.

De acuerdo con el video, el saludo ocurrió mientras los invitados ya estaban ubicados en sus asientos para presenciar el desfile en Milán. No se aprecia conversación extensa entre ellas, únicamente el saludo protocolario.

El contexto del evento también es relevante. Se trató de una pasarela dentro de la Semana de la Moda, uno de los encuentros más importantes de la industria. En ese espacio coincidieron figuras del entretenimiento y la moda internacional.

La cercanía entre Madonna y Alberto Guerra ha sido visible en otras ocasiones, especialmente desde que comenzaron a colaborar profesionalmente. Esa relación previa fue uno de los elementos que influyó en que el primer video generara conversación en redes.

¿Cómo se conocieron Alberto Guerra y Madonna?

La relación profesional entre Madonna y Alberto Guerra comenzó tras el estreno de la serie Griselda, producción protagonizada por Sofía Vergara. En dicha serie, el actor interpretó al personaje de ‘Dany’.

Según ha relatado el propio Guerra en entrevistas previas, recibió una llamada de su equipo de representación informándole que Madonna estaba interesada en trabajar con él para una sesión fotográfica especial. Posteriormente se conocieron formalmente en Nueva York durante esa colaboración.

Las imágenes de aquella sesión comenzaron a circular en redes sociales y generaron conversación entre seguidores de ambos. Desde entonces, la cantante y el actor han coincidido en distintos proyectos y eventos públicos.

