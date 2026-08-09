¿Ángela Aguilar está embarazada? FOTOS de la fiesta de Pepe Aguilar desatan fuertes rumores

Los rumores alrededor de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ¡no dan tregua! Entre especulaciones de una separación, una posible boda religiosa y hasta un embarazo, la pareja constantemente está en el ojo del huracán.

Precisamente, en las últimas horas, Nodal y Ángela Aguilar volvieron a convertirse en tema de conversación luego de que la cantante apareciera en el festejo por el cumpleaños de su papá, Pepe Aguilar. Las imágenes de la celebración fueron suficientes para que los internautas comenzaran a especular que ¡la cantante estaría embarazada! ¿Será que ya espera un hijo de Christian Nodal? Te contamos.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal / Foto: Archivo TVNotas

¿Cómo fue el festejo por el cumpleaños 58 de Pepe Aguilar?

El pasado 7 de agosto, Pepe Aguilar reunió a familiares y amigos para celebrar a lo grande su cumpleaños número 58. Se trató de una celebración de carácter privado y muy al estilo de la dinastía Aguilar, con música en vivo y la presencia de mariachis.

Sus hijos, Leonardo y Ángela Aguilar, así como Christian Nodal, fueron parte del festejo y tomaron el micrófono para interpretar algunos de los temas más icónicos de Pepe, además de clásicos de la música regional mexicana.

Como parte de la celebración, también le cantaron las ‘mañanitas’ mientras le acercaban un enorme pastel decorado con nopales y caballos, dos elementos relacionados con algunas de las grandes aficiones del cantante.

Pepe Aguilar compartió en sus redes sociales parte del festejo y mostró su agradecimiento a su familia y amigos.

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¿Por qué dicen que Ángela Aguilar estaría esperando un bebé de Christian Nodal?

Recientemente, Pepe Aguilar se vistió de manteles largos para celebrar su cumpleaños número 58 y, fiel a su estilo, tiró la casa por la ventana con un festejo en el que la música en vivo no pudo faltar.

Como parte de la celebración, Ángela Aguilar tomó el micrófono para dedicarle algunas canciones a su papá y acompañarlo en esta fecha tan especial. Sin embargo, su presentación quedó en segundo plano ante la atención que recibió su apariencia.

Y es que algunos usuarios de redes sociales comenzaron a especular que la cantante podría estar embarazada, luego de notar que lucía un atuendo holgado y supuestos cambios en la zona de su abdomen.

A esto se sumó otro detalle que llamó la atención de los internautas: en los videos que circulan del festejo, Ángela no aparece consumiendo bebidas alcohólicas. Para algunos usuarios, estos elementos serían suficientes para sospechar de un posible embarazo.

Hasta el momento, ninguno de estos detalles confirma que Ángela Aguilar esté esperando un bebé, por lo que la versión se mantiene únicamente como una especulación surgida en redes sociales.

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Ángela Aguilar está embarazada. En sus últimas apariciones se le ve una pancita así como ropa más holgada y también ha salido con niños al escenario.

😳

Nodal ya fuenpor cigarros.

🫢 pic.twitter.com/Ljn7ws0P3c — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) August 9, 2026

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal ya confirmaron su embarazo?

Hasta el momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han hablado públicamente para confirmar o desmentir el nuevo rumor sobre un posible embarazo, por lo que la versión se mantiene únicamente como una especulación surgida entre los usuarios de redes sociales.

Algo similar ocurrió con los rumores sobre una posible boda religiosa. Aunque la pareja ha reconocido que existen planes para celebrar una ceremonia de este tipo, en redes sociales también comenzaron a circular versiones que aseguraban que incluso podrían haberse casado en secreto. Sin embargo, esto tampoco ha sido confirmado oficialmente por los cantantes.

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