Queen Buenrostro sufre descuido durante transmisión EN VIVO: Enseñó de más mientras se cambiaba | VIDEO

La influencer y exparticipante de La mansión VIP, Queen Buenrostro, sufrió un bochornoso momento durante una transmisión en vivo, pues terminó mostrando de más frente a miles de internautas que se encontraban en la emisión. ¿Cómo fue el momento?

¿Por qué la participación de Queen Buenrostro en La mansión VIP fue polémica? / Redes sociales

¿En qué lugar quedó Queen Buenrostro en La mansión VIP y por qué fue polémica?

La participación de Queen Buenrostro en La mansión VIP terminó más rápido de lo esperado, y es que a solo dos semanas de iniciar el reality creado por HotSpanish, fue eliminada de manera definitiva.

Su salida no solo fue polémica por su salida en sí, pues también era novia de ‘Suavecito’, otro participante del programa, quien mostró su tristeza por su eliminación, aún así, eso no lo detuvo después para “retomar” su ligue con Kim Shantal en La mansión VIP, con quien previamente había tenido un romance.

Frente a esto, Queen realizó varios comentarios en redes sociales en los que aseguraba haber terminado con ‘Suave’ y se dijo decepcionada por lo ocurrido. Aún con esto, Queen habría decidido darle una segunda oportunidad según internautas, aunque esto nunca se confirmó.

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¿Por qué Queen Buenrostro y ‘Suave’ terminaron? / Redes sociales

¿Queen Buenrostro sufrió descuido durante una transmisión en vivo?

Durante las últimas horas comenzó a viralizarse el fragmento de una reciente transmisión en vivo de Queen Buenrostro en sus redes sociales, mediante la cual, interactuaba con sus fans mientras se cambiaba.

En un momento de la transmisión, el también influencer y participante de realities, Abel Robles, se encontraba presente en el momento. Cuando Queen parecía requerir ayuda, Robles se acercó, y mientras le sostenía la prenda, hubo un pequeño accidente: se le soltó.

Este momento no pasó desapercibido por internautas, todo esto mientras Queen y Abel tenían mucha pena por lo ocurrido. Aquí algunos de los comentarios:



“También por qué se lo pide a él”,

“Están conscientes de que jamás le pidió disculpas” y,

“No entiendo por qué se cambian en cámara”.

Posteriormente, el video continúa y la influencer sigue con la dinámica de arreglarse frente a todos, aún con la ayuda de Abel Robles.

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¿Quién es Queen Buenrostro y a qué se dedica?

Queen Buenrostro es una influencer, modelo y creadora de contenido mexicana que ha ganado una gran cantidad de seguidores, pues en redes sociales como TikTok, ya suma casi 10 millones de seguidores.

Además de compartir contenido relacionado con moda, belleza, estilo de vida, viajes y aspectos de su vida personal, Queen también ha paricipado en diversos realities, tales como:



La mansión VIP ,

, La venganza de los ex VIP y,

y, Se dice que será parte de La granja VIP 2.

El romance de Queen Buenrostro y ‘Suave’ ha sido definitivamente uno de los más conocidos durante los últimos meses.

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