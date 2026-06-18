Circula VIDEO de Pepe Aguilar humillando a su hijo Leonardo, ¡hasta le rechazó un abrazo!: “Quítate”

La dinastía Aguilar vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, no fue por algo relacionado con el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Ahora, se debe a un video viral en el que se ve a Pepe Aguilar tratando mal a su hijo Leonardo. Te contamos los detalles.

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Pepe Aguilar le habla mal a su hijo, Leonardo / Mezcalent

¿Cuál es el video de Pepe Aguilar humillando a su hijo Leonardo?

El video de Pepe Aguilar tratando mal a su hijo Leonardo no es reciente. Sin embargo, se ha comenzado a viralizar en los últimos días. El material remonta a los inicios de hijo de Pepe en la industria musical.

Desde el comienzo, el intérprete de ‘Mujeres como tú’ denigra al joven. Y es que señala que ahora sí comenzará su carrera en serio, ya que antes “estaba burro”. Afirma que, gracias a su asesoría, Leonardo tendría éxito.

Cuando le pregunta al joven sobre su sentir, este le responde: “Padrísimo, está muy padre”. Ante esto, Pepe le reclama por “no saber decir otra cosa”. Su hijo intenta cambiar de tema y señala que ya tenía algo de experiencia al haber trabajado con su hermana Ángela en algún momento.

“Ah, tiene mucha experiencia”, dice Pepe de forma sarcástica. Posteriormente, Leo intenta abrazarlo, siendo rechazado de forma tajante.

“Quítate. Está en sus manos. Nosotros hemos tratado de prepararlo lo mejor posible, con mucho trabajo porque está sonso. No le entra a veces la idea en la cabeza, pero bueno, aquí se los dejamos. Ojalá les guste este nuevo producto. Aunque les choque a algunos artistas, colegas, somos un producto”. Pepe Aguilar

El clip fue muy criticado en redes sociales. Aunque algunos creen que simplemente es su forma de “relacionarse”, otros consideran que Pepe solo estaba “humillando” al joven.

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¿Cuántos hijos tiene Pepe Aguilar?

Pepe Aguilar tiene un total de cuatro hijos: el primero con su exesposa, Carmen Treviño, y el resto con su actual pareja, Aneliz. Solo tres han seguido el camino de la música. Te contamos quiénes son:

Emiliano Aguilar: Tiene 33 años y es producto del matrimonio de Pepe Aguilar con Carmen Treviño. Es rapero y no tiene relación con la mayoría de su familia paterna.

Tiene 33 años y es producto del matrimonio de Pepe Aguilar con Carmen Treviño. Es rapero y no tiene relación con la mayoría de su familia paterna. Aneliz Aguilar : Tiene 28 años. Ha trabajado tras bambalinas en algunas giras de su familia. Ha seguido el camino de los negocios y el diseño de modas.

: Tiene 28 años. Ha trabajado tras bambalinas en algunas giras de su familia. Ha seguido el camino de los negocios y el diseño de modas. Leonardo Aguilar: Tiene 26 años. Es cantante de regional mexicano.

Tiene 26 años. Es cantante de regional mexicano. Ángela Aguilar: Tiene 22 años. La menos de la dinastía Aguilar y una de las más controversiales. También es cantante de regional mexicano. Sigue enfrentando las críticas por haberse casado con Christian Nodal.

En su momento, Emiliano aseguró que Pepe prefería a los hijos que tuvo con Aneliz. Según el rapero, su padre lo rechazaba y discriminaba en viajes familiares. Por otro lado, diversos periodistas e influencers de espectáculos han dicho que “la consentida” es Ángela.

Supuestamente, el patriarca le compraría premios y también haría alianzas con diversos medios de comunicación para que hablen bien de ella.

¿Quiénes son los hijos de Pepe Aguilar? / Mezcalent

¿Quién es Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar?

Leonardo Antonio Aguilar Álvarez-Alcalá, mejor conocido como Leonardo Aguilar, es un cantante mexicano.

Es hijo de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez.

Comenzó su carrera artística en 2012.

Estuvo nominado a dos Grammys Latinos.

A diferencia de lo que se pudiera pensar, el joven ha dicho que ama a su padre y que tiene una excelente relación con él. Incluso lo ha defendido de los dichos de su hermano Emiliano.

Incluso lo ha defendido de los dichos de su hermano Emiliano. No tiene hijos, pero se sabe que tiene una novia.

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