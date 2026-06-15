Susana Zabaleta estalla contra Christian Nodal y ¡le llama enana Ángela Aguilar en pleno concierto en Monterrey!

La polémica entre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar y ahora fue Susana Zabaleta quien encendió el tema con declaraciones sin filtro. Durante su concierto en Monterrey, la cantante no solo lanzó indirectas, sino que señaló directamente al sonorense como el responsable del escándalo amoroso que ha marcado el 2024 y 2025.

Fiel a su estilo frontal, la también actriz defendió a Ángela Aguilar de las críticas y aseguró que el verdadero culpable ha sido el intérprete de regional mexicano, desatando aplausos, risas y una conversación que no se apaga. No obstante, lo que llamó la atención es que la llamó “enana”. Esto pasó.

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¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre Christian Nodal en Monterrey?

El sábado 13 de junio, en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, Susana Zabaleta protagonizó uno de los momentos más comentados del espectáculo al referirse a Christian Nodal de forma directa, aunque primero evitó nombrarlo.

“Esta noche es una noche muy importante para mí porque sé que estuvo Chayanne, que es el papá de todos ustedes; Sebastián Yatra, había muchísima gente y hasta el in-nombrable andaba por ahí, ¿no? También... este, Nodal, ¿no?”, soltó la cantante entre risas, provocando una inmediata reacción del público, que respondió con carcajadas, aplausos y expectación ante lo que diría después.

Pero eso fue solo el inicio. En medio del concierto, la intérprete lanzó una de las frases más contundentes de la noche:

“Ay, es que las mujeres acabamos odiándolo al hijo de su chngd mdr***”. Susana Zabaleta

El comentario, que rápidamente se volvió viral, dejó claro que Zabaleta no piensa suavizar su postura ante el tema que involucra a Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, uno de los triángulos amorosos más mediáticos del espectáculo mexicano.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar / IG: @nodal / @cazzu / @angela_aguilar_

¿Por qué Susana Zabaleta defiende a Ángela Aguilar?

Uno de los puntos clave del discurso de Susana Zabaleta fue su firme defensa hacia Ángela Aguilar, quien ha sido blanco constante de críticas desde que se destapó la relación con Nodal.

La cantante cuestionó la forma en que el público y los medios han manejado la narrativa, señalando directamente una tendencia a culpar a la mujer. Sin embargo, lo que llamó la atención es que, ¡también la llamó enana”!

“Le echan la culpa toda a la pobrecita enana, pero la verdad es que el hijo de su chngd mdr*, ¿no?**”. Susana Zabaleta

Para Zabaleta, lo que ocurre no es más que un reflejo de misoginia, donde las decisiones del hombre quedan en segundo plano mientras las mujeres cargan con el juicio mediático. Aunque también la señaló de decir “puras pend....”.

Zabaleta remató con humor:

“Ya sé que la vieja dice puras pndjds casi como yo, pero... Un momentitito y disculpen”. Susana Zabaleta

Esta postura no es nueva. Desde 2024, la intérprete ha sido consistente en señalar que las críticas deberían centrarse en Christian Nodal, y no en las mujeres involucradas en el conflicto.

La mirada de Susana Zabaleta durante la presentación de Ángela Aguilar se volvió el nuevo meme. / X

¿Qué opinó antes Susana Zabaleta del caso Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar?

Previo a este explosivo momento en Monterrey, Susana Zabaleta ya había dejado clara su opinión en entrevistas. En 2025, durante una charla con María Julia Lafuente, lanzó una declaración igual de contundente:

“Yo sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal. O sea, el guilo, cochino, pt flojo es Nodal, el que traicionó a su mujer es él…”. Susana Zabaleta

En esa ocasión, la cantante también reflexionó sobre cómo la opinión pública suele inclinarse hacia el ataque a la mujer, una experiencia que ella misma dice haber vivido en carne propia.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han reaccionado públicamente a las declaraciones de Susana Zabaleta, pese a que sus comentarios rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron un intenso debate entre los seguidores de los artistas.