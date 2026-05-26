Hija de Pepe Aguilar expulsada de la universidad, ¡quiso tirar a alguien por la ventana!, aseguran

Un nuevo escándalo se cierne sobre la dinastía Aguilar. Sin embargo, ahora la protagonista no fue Ángela Aguilar, sino su hermana mayor, Aneliz Aguilar. Y es que comenzó a circular que, presuntamente, esta última habría sido expulsada de una universidad prestigiosa de la forma más controversial posible. Esto se sabe.

Aneliz Aguilar, hija de Pepe Aguilar / Redes sociales

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¿Quién es Aneliz Aguilar, hija de Pepe Aguilar?

Aneliz Aguilar es la primogénita del matrimonio entre Pepe Aguilar y su esposa, Aneliz Álvarez. A diferencia de sus hermanos, Leonardo y Ángela, decidió tomar un camino distinto al de la música regional.

Nació el 7 de abril de 1998, por lo que actualmente tiene 28 años. Está más enfocada en los estudios y suele usar sus redes sociales para compartir algunos aspectos de su vida como viajes y momentos especiales con su familia. Tiene poco más de 900 mil seguidores en Instagram.

También ha mostrado un gusto por la moda. Pese a no estar involucrada directamente en la industria musical, ha trabajado junto a su familia. Durante el tour ‘Jaripeo sin fronteras’, colaboró en cuestiones de logística.

En su momento, se comprometió con Luis Castillo. No obstante, desde hace algunos meses se ha dicho que la relación terminó. Hasta el momento, la joven no ha desmentido ni confirmado esto.

Aneliz Aguilar, hija de Pepe Aguilar / Redes sociales

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¿Cuál es la razón por la que Aneliz Aguilar habría sido expulsada de la universidad?

El periodista Javier Ceriani informó que, presuntamente, Aneliz Aguilar habría sido expulsada de una prestigiosa universidad europea por su comportamiento cuestionable. Ceriani compartió un audio en el que una presunta testigo explica más a detalle el asunto.

Según esta persona, presuntamente la “corrieron” en medio del escándalo. Presuntamente, Aneliz no asistió a clases por tres días seguidos e intentó aventar a una chica por la ventana luego de una pelea acalorada.

“No fue a las clases y a la roommate le tiró todas sus cosas por la ventana. Le quiso tirar a ella, a la chica, por eso la corrieron”. Fuente de Javier Ceriani

Presuntamente, los encargados llamaron a sus padres para que fueran a recoger a la joven. Si bien no se ofrecieron mayores detalles, indicó que, al parecer, Pepe y su esposa estaban muy molestos por toda esta situación.

Por su parte, Ceriani sostuvo que, presuntamente, Aneliz Jr. sería una persona sumamente problemática: “Son dos demonias las que tuvo este matrimonio y habla muy mal de ellos”, expresó.

Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada o desmentida, por lo que todo queda en calidad de un simple RUMOR.

¿Cuántos hijos tiene Pepe Aguilar?

Pepe Aguilar tuvo un total de cuatro hijos. El primero con Carmen Treviño y los otros tres con Aneliz Álvarez. Estos son los vástagos del cantante:

Emiliano Aguilar

Aneliz Aguilar

Leonar Aguilar

Ángela Aguilar

Cabe destacar que Pepe solo tiene relación con los hijos que tuvo con Aneliz. Desde hace varios años, se encuentra distanciado de Emiliano. Hay muchas versiones del verdadero motivo. No obstante, la más sonada es el presunto favoritismo del intérprete de ‘Mujeres como tú’ hacia sus últimos tres vástagos.

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