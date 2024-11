Hijos de Pepe Aguilar protagonizan discusión ¿Tensión en la dinastía tras abucheos a Ángela?

Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán tras los abucheos que enfrentó en los ‘Kids’ choice awards’ el pasado fin de semana.

Pese a que muchos han defendido su trayectoria musical, la mayoría la ha llenado de malos comentarios en redes sociales por supuestamente ser “la tercera en discordia” en la relación entre Christian Nodal, su ahora esposo, y Cazzu.

Pepe Aguilar destapa que Aneliz Aguilar le tiene “celos” a Ángela Aguilar

Eso no es todo, Pepe Aguilar también ha sido tundido en las redes por su postura con respecto a las polémicas de su hija. En redes comentan que lo único que busca es “limpiar la imagen de Ángela”, sin reprenderla en todo lo que supuestamente ha hecho con su matrimonio.

Incluso, meses atrás, Pepe Aguilar destapó que Aneliz le tiene celos a Ángela por la canción de nombre ‘Cuídamela bien’, que le dedicó por su matrimonio con Nodal. Lo que derivó especulaciones de que no hay una buena relación entre hermanos.

“Su hermana (Aneliz) se puso celosa con la canción... Dijo: ‘Oye, ¿cómo que ‘te llevaste a la mejor mujer (Ángela)’? ¿Y yo qué fregados?’”. Pepe Aguilar

Además, algunos internautas apuntaron que la esposa de Christian Nodal también tiene “malos tratos” con su hermana. Supuestamente, la demeritó por no pertenecer a la industria musical.

Sin embargo, en esta ocasión, quienes habrían protagonizado una leve controversia fueron Aneliz y Leonardo, hijos mayores del intérprete de ‘Por mujeres como tú’.

¿Qué pasó entre Leonardo y Aneliz Aguilar?

El escándalo de la intérprete de ‘Gotitas saladas’ en los recientes eventos públicos no ha pasado desapercibido por sus familiares. Por esta razón, el hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, lanzó un fuerte mensaje en el que reprueba el ‘bullying’ en las redes.

Sin embargo, Leonardo y Aneliz no habrían tomado las palabras de su padre en cuenta. Recientemente, llamó la atención la “discusión” que protagonizaron ambos en Instagram.

Ángela Aguilar y su familia / Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, Aneliz compartió en su perfil una ráfaga de fotografías en las que recordó los looks que usó en el pasado. En una de estas imágenes presumió su cabellera teñida de rubio, lo que no fue del agrado de su hermano, Leonardo.

Leonardo Aguilar se hizo presente en este post y le hizo saber que no le gustó para nada su look rubio: “Qué bueno que ya no eres güera”, escribió el también cantante.

A esto, Aneliz le replicó: “No seas grosero”.

Usuarios defienden a Aneliz Aguilar tras comentario de Leonardo, su hermano

Como era natural, cibernautas no dejaron pasar este comentario y defendieron a la modelo. Algunos usuarios remarcaron que Ángela y Leonardo siempre “molestan” a Aneliz, así como otros tomaron con humor la situación.

Estos fueron algunos comentarios:

“@leonardoaguilaroficial a ti no te queda traer barba y nadie te dice nada”,

“Estas hermosa de güera, de pelo negro, como sea mija! No le hagas caso a ese”,

“@leonardoaguilaroficial que malo! Se le mira bien!”,

“Ella sí es hermosa”,

“La verdadera queen de los Aguilar”,

“Ángela y Leonardo siempre de pesados”,

Aunque Aneliz no contestó a los comentarios en redes sociales por “hacerse de palabras” con su hermano, sí limitó sus publicaciones para no recibir críticas.

