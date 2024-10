Pepe Aguilar admite que su hija Aneliz está celosa de su hermana Ángela Aguilar

Pepe Aguilar no tiene reparos en abordar los rumores que rodean a su familia. En una reciente entrevista con ‘Despierta América’, reveló que su hija Aneliz siente celos de su hermana Ángela, y esto se debe, en parte, a la figura de Christian Nodal.

Aunque Aneliz no es cantante, ha estado involucrada en el mundo del entretenimiento y ha expresado su frustración por la canción que el intérprete lanzó recientemente.

Durante la charla, Pepe explicó que su más reciente sencillo, titulado ‘Cuídamela bien’, causó incomodidad en Aneliz, porque se percibe como una canción que un padre le canta a su hija antes de casarse y uno de los estribillos desató los celos.

Esto dice la canción ‘Cuídamela biena’ de Pepe Águilar

“Cuídamela bien/Aquí donde me ven, botella tras botella,

No me siento bien, pues nada p3nd3jo

Le quitaste al viejo la mejor mujer

Y qué suerte que ahora está contigo”.

Aneliz, hija de Pepe Aguilar, celosa de Ángela Aguilar

“Su hermana se puso celosa con la canción... Dijo: ‘oye, ¿cómo que ‘te llevaste a la mejor mujer’? ¿Y yo qué fregados?’”. Pepe Aguilar

Aguilar se defendió, aclarando que no es el autor de la canción, sino que simplemente la interpreta.

“Le dije: ‘Yo no la compuse, hombre. Yo nomás la estoy cantando. Soy un intérprete. A ti te amo igual’”, explicó Pepe, subrayando su amor por ambas hijas.

El intérprete también reafirmó que, como padre, no muestra preferencias entre sus hijos.

“Tú que tienes hijos lo sabes perfectamente bien y lo voy a decir aquí: a los hijos se les quiere igual, pero cada uno es diferente”. Ángela Aguilar

La canción ha desatado una serie de especulaciones, pues muchos la interpretan como una indirecta hacia Nodal, instándolo a cuidar y respetar a su esposa, con quien se casó el pasado 24 de julio.

Además, las referencias se vuelven más evidentes al considerar que Nodal se autodenomina ‘el Forajido’ en su cuenta de Instagram, lo que ha alimentado aún más el alboroto en torno a la letra.

Pepe Aguilar revela que Ángela Aguilar y Christian Nodal son muy “cursis”

Durante una reciente entrevista en ‘Despierta América’, Pepe Aguilar compartió su perspectiva sobre el matrimonio de su hija con Christian Nodal.

El cantante no escatimó en elogios para la pareja, afirmando que ambos están profundamente enamorados y deseándoles lo mejor en su nueva etapa juntos.

“Qué cosa tan desagradable. Son unos verdaderos cursis, todo el tiempo. Yo pensaba que yo era cursi y que mis papás también lo eran, pero está bonito”, bromeó Aguilar, dejando claro que su comentario venía en un tono humorístico.

A pesar de las risas, Pepe reconoció que nunca él ni su esposa fueron tan expresivamente románticos como su hija y Nodal. Además, el intérprete también se refirió a su relación personal con el esposo de su hija, destacando la buena conexión que existe entre ellos: “Quiero mucho a Christian. Desde hace muchos años lo conozco, hay cariño”, aseguró.

