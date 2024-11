¿Indirecta para Nodal? Cazzu reaparece en redes y se pregunta “¿Qué podemos hacer las dos solas?”

Tras sus polémicas declaraciones sobre el inicio del romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, Cazzu reaparece en redes sociales con un misterioso mensaje que, para muchos, podría ser una indirecta para el cantante.

Hace unas cuantas horas, la argentina compartió una serie de fotografías y videos en su cuenta de Instagram. Dichas imágenes eran variadas: algunas desde un estudio de grabación y otras junto a su hija.

Sin embargo, la que más llamó la atención fue el fragmento de un libro que hacía referencia al abandono. El texto decía lo siguiente:

“¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. El marido partió para la ciudad”

¿Christian Nodal es un padre ausente?

La frase generó mucha controversia, pues, para muchos, fue interpretada como una especie de reclamo para Nodal por no visitar frecuentemente a su hija.

Recordemos que, en la entrevista que dio recientemente, la argentina dejó ver que el cantante solo habría visitado a la pequeña en dos ocasiones desde que se separaron en marzo.

“Mi casa ha sido una casa de mucho respeto donde siempre se ha recibido. Las dos veces que recibí a su papá, fue siempre lleno de respeto, toda la comunicación siempre ha sido con respeto. Entonces, quisiera que de alguna forma se me retribuya porque yo no hice nada mal y no le hice nada a nadie”, dijo.

Tras estas declaraciones, Nodal subió un video expresando que no veía a su hija tan frecuentemente por cuestiones de trabajo. No obstante, aclaró que sí es un padre responsable.

“Yo me he hecho cargo desde siempre de mi bebé y créanme que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera. Vive del otro lado del mundo y no sé si sepan, pero yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana, todos los días que tengo libre, 2 o 3, estoy descansando literalmente para seguir de gira, seguir trabajando y para poder hacer un futuro”, indicó

¿Cazzu prepara un nuevo lanzamiento musical?

Luego de su separación, Cazzu no solo se ha mantenido ausente de las redes sociales, también se alejó de los escenarios. En su publicación, dejó ver que ya está trabajando para regresar con todo a la música.

En una de sus fotografías, se puede ver un archivo llamado ‘Julieta’, algo que causó mucha emoción en sus fanáticos, pues creen que podría ser el nombre de su nuevo disco o, al menos, el título de una canción.

También subió un video en el que se le observa grabando lo que parece ser un nuevo sencillo de desamor. Esto dice parte del presunto nuevo tema de Cazzu:

Cazzu “Y no lo dudo, te lo aseguro”

Aparentemente, la argentina, pese a toda la polémica, ya está trabajando en su nuevo material discográfico. Se espera que, dentro de poco, dé más detalles al respecto.

Fans reaccionan a la supuesta indirecta de Cazzu a Nodal

Por supuesto, la mayoría de los usuarios se solidarizaron con Cazzu y le desearon todo lo mejor en su aparente regreso musical. Algunos de los comentarios que se podían leer en el post son:

“Agradece que te quitaron un muerto de encima”

“Volvió la jefa, me encanta”

“Ya regresa”

“La verdadera mujer del año”

“Te amamos”

“Queremos más de ti, reina”

