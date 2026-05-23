Esposa de Pepe Aguilar maltrataba a Emiliano Aguilar, ¡se negaba a darle de comer!, aseguran

Uno de los conflictos familiares más sonados del medio artístico ha sido el de Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar. Llevan años sin hablarse y, en ocasiones, han hecho declaraciones sobre el otro que no han hecho más que elevar la polémica. El tema vuelve a ponerse sobre la mesa después de ventilarse los presuntos maltratos que Emiliano sufrió por parte de Aneliz Álvarez, esposa de Pepe. ¿Cómo reaccionó el patriarca de la dinastía Aguilar? Te contamos los detalles.

Familia de Pepe Aguilar / Redes sociales

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¿Por qué Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, están peleados?

Tanto Emiliano Aguilar como Pepe Aguilar tienen su propia versión sobre por qué están distanciados. Este último sostiene que es culpa de su exesposa y madre del rapero, Carmen Treviño. Según él, tras separarse, ella lo alejó de su hijo y los acercamientos que hubo en su momento no fueron fructíferos.

Por su parte, Emiliano sostiene que fue una serie de situaciones, pero principalmente el presunto favoritismo de Pepe hacia sus medios hermanos. Señaló que, según él, cuando salían de vacaciones, siempre dejaba que él se hospedara con los empleados, mientras que su papá y el resto de la familia se quedaban en lugares lujosos.

También, de acuerdo con su relato, estuvo el hecho de que, supuestamente, Ángela lo acusó ante su padre de pedirle dinero, provocando más problemas entre ellos.

Pepe ha dicho abiertamente que, si bien quiere reconciliarse con su hijo, esperará a que él sea el primero en acercarse. En tanto que Emiliano ha admitido que sí le gustaría arreglar las cosas con su padre, pero solo con él. Dijo a TVNotas ¡que sus hermanos le valen madre!

Familia de Pepe Aguilar / Redes sociales

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Así fue el presunto maltrato de la esposa de Pepe Aguilar contra Emiliano Aguilar

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani informó acerca de los supuestos maltratos que sufría Emiliano Aguilar a manos de la esposa de Pepe Aguilar. El comunicador comenzó contando sobre una presunta experiencia que Emiliano habría vivido cuando estaba cerca de cumplir la mayoría de edad.

Narró que, en una ocasión, Emiliano necesitaba ir a Los Ángeles para hacer algunas cosas y Aneliz, supuestamente, le preparó un “sándwich de crema de cacahuate”, sin importarle que su hijastro pasaría casi todo el día fuera de la casa.

Sostuvo que, en algún punto, el rapero tuvo hambre y los empleados que lo acompañaban se “apidaron de él” y le compraron un sándwich en un local de comida rápida. Se habría comido solo la mitad, mientras que el resto lo guardó. Cuando llegó a casa, Aneliz vio esto y regañó duramente a los empleados por haberle dado de comer.

“Llegan al rancho. Aneliz ve que Emiliano tiene un pedazo de sándwich, que no es el que le preparó ella. Se acerca a los empleados, los mira y les dice: ‘¿Quién les autorizó a comprarle comida a Emiliano? Quiero nombres. No pueden comprarle nada a Emiliano Aguilar. Por eso yo le mandé las tostadas con crema de cacahuate’”. Javier Ceriani

Según Ceriani, Aneliz también vigilaba el refrigerador para que Emiliano no agarrara comida sin su consentimiento, siendo ese el motivo por el que él trataba de guardar ciertos alimentos a los que podía tener acceso.

“Le tenía prohibido acercarse al refrigerador. Lo controlaba. Aneliz cuidaba de que Emiliano no agarrara nada de la casa del rancho de Calabazas, donde vivían. Finalmente, uno de los empleados le dijo (a Emiliano): ‘¿Por qué te guardas el sándwich para la noche?’. Emiliano le habría dicho: ‘Porque muchas veces me dejan sin comer y no me dan cena’. Esto es en serio y la famosa historia del sándwich de Emiliano quedó impregnada en todos los empleados de Pepe Aguilar”, indicó.

¿Cómo reaccionó Pepe Aguilar al saber que presuntamente su esposa maltrataba a Emiliano Aguilar?

Javier Ceriani no mencionó si Pepe Aguilar habría sido consciente de esta situación. No obstante, resaltó que el cantante, presuntamente, no tiene ninguna autoridad en su casa, siendo su esposa y su cuñada quienes realmente tienen el control de todo.

“Pepe no tiene ninguna autoridad sobre la casa; son Aneliz y su hermana quienes manejan toda esa familia. No le podían comprar nada a Emiliano. La madrastra tenía un sello en el refrigerador. No le dejaba comer nada extra”, relató.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha confirmado o desmentido esta información, pero, en redes sociales, la mayoría de los internautas la han tomado como verdad. ¿Será?

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