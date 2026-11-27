Después de que Leonardo Aguilar sorprendiera a propios y extraños al anunciar su compromiso con Adriana Caballero, las especulaciones sobre la presencia de Majo Aguilar en la boda de su primo no se hicieron esperar, pues cabe recordar que brilló por su ausencia en el enlace entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. ¿Se repetirá la historia? ¡Te contamos los detalles!

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Leonardo Aguilar está comprometido. / Redes sociales

¿Cómo anunciaron su compromiso Leonardo Aguilar y Adriana Caballero?

A casi un año de que Leonardo Aguilar y Adriana Caballero se dejaran ver juntos en la celebración de cumpleaños de Christian Nodal, el hijo de Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con la modelo a través de una publicación en sus historias de Instagram.

Sin ofrecer declaraciones, el intérprete de Pienso en ti y Me gustas difundió una fotografía al lado de su pareja, en la que ella presume un anillo de compromiso en la mano izquierda. Por ahora no se ha revelado si ya existe fecha para la boda, pero la foto de su compromiso ya comenzó a generar dudas sobre el enlace, sobre todo respecto a los posibles invitados de la familia.

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Leonardo Aguilar anuncia compromiso con Adriana Caballero. / Redes sociales

¿Majo Aguilar estará invitada a la boda de Leonardo Aguilar y Adriana Caballero?

Tras darse a conocer el compromiso de Leonardo Aguilar y Adriana Caballero, Majo Aguilar fue cuestionada por la prensa sobre su sentir, pues pese a pertenecer a la misma dinastía, ambos se han mantenido distanciados en el entorno profesional. De acuerdo con la intérprete de Cuéntame, ya habló con su primo y está segura de que le irá muy bien.

“Hace ratito le mandé mensaje; él es un ser muy bello. Yo también lo quiero mucho y sé que le va a ir muy bonito porque también tuve la oportunidad de conocerla a ella; es una chica adorable”. Majo Aguilar

De acuerdo con la cantante de regional mexicano, su encuentro con la futura esposa de Leonardo Aguilar ocurrió hace unos meses en el aeropuerto, donde se la presentó su primo: “Nos topamos en un aeropuerto, fue en Puerto Vallarta, hace como 2 o 3 meses”, contó.

Pese a los buenos deseos que Majo Aguilar le envió al hijo de Pepe Aguilar, evitó confirmar si estará invitada al enlace matrimonial luego de no ser requerida en la ceremonia que unió a Ángela Aguilar y Christian Nodal, por lo que su presencia en la boda sigue siendo una incógnita.

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¡La familia Aguilar se prepara para una nueva boda! 💍Majo Aguilar reaccionó al compromiso de su primo, Leonardo Aguilar, y reveló si tiene planes de acompañarlo en este momento#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/L5oMV2vWlf — De Primera Mano (@deprimeramano) November 27, 2026

¿Qué piensa Leonardo Aguilar sobre su futuro matrimonio con Adriana Caballero?

Antes de que Majo Aguilar se pronunciara sobre el compromiso de su primo, Leonardo Aguilar abrió su corazón sobre las emociones que atraviesa tras comprometerse con Adriana Caballero. De acuerdo con el cantante, se siente pleno y tranquilo con esta nueva etapa, pues tiene como ejemplo a sus papás.

Asimismo, señaló el valor de la familia y confesó su deseo de formar una al lado de su prometida, aunque prefiere avanzar sin prisas. Actualmente, su atención está puesta en consolidar su trayectoria musical antes de dar un paso más con Adriana Caballero:

“Sí, el amor llegó. Estoy muy contento, estoy en paz. Estoy muy enfocado en mis seres queridos, en mi carrera y estoy en la lucha constante de encontrar el balance (...) Yo creo en el amor, yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia”. Leonardo Aguilar

Por lo tanto, hasta ahora se desconoce la fecha en que Leonardo Aguilar y Adriana Caballero llegarán al altar, así como si Majo Aguilar estará presente en la boda de su primo o se repetirá la historia de lo ocurrido en el enlace de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

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