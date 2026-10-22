¿Pepe Aguilar decepcionado de Leonardo por no llenar concierto? Reacciona a las críticas: “El apellido no canta”

Después de que Leonardo Aguilar fuera detenido en el aeropuerto para una inspección, el hijo de Pepe Aguilar volvió a causar revuelo, esta vez por uno de sus conciertos.

El cantante se presentó ante un auditorio con muchos lugares vacíos en Guadalajara, lo que que desató fuertes críticas en redes sociales.

Ante la polémica, su papá ya se pronunció y compartió con los medios su opinión sobre lo que está viviendo su hijo.

¿Qué dijo Pepe Aguilar? Te contamos.

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Leonardo Aguilar / Redes sociales

¿Cómo fue el concierto de Leonardo Aguilar que desató críticas por la poca asistencia?

Leonardo Aguilar se presentó el pasado 19 de octubre en el Auditorio Jalisco, en Guadalajara, como parte de la de las ‘Fiestas de octubre’. Sin embargo, el espectáculo llamó la atención luego de que comenzaran a circular videos donde se observaban varias butacas vacías en el recinto.

Las críticas llegaron al cuestionar la falta de convocatoria de Leonardo, aún cuando se trató de un evento gratuito al que podían asistir los que visitaban la feria.

La polémica llegó hasta Pepe Aguilar, quien posteriormente fue cuestionado por la prensa sobre la presentación y las críticas que le han llovido a Leonardo.

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Leonardo Aguilar en Guadalajara / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Leonardo Aguilar a la poca asistencia en su concierto?

El propio Leonardo reaccionó a la poca asistencia en su presentación. El cantante tomó la situación con humor y en tono de broma, preguntó al público: “¿Vamos bien? ¿Se decepcionaron?”.

Después hizo otra pregunta: “¿Les da envidia la gente que no vino?”. Cuando algunos asistentes respondieron que sí, el cantante reaccionó entre risas: “¿Cómo que sí? Uno ya no sabe ni a quién le está cantando, ¿eh?”.

Después del concierto, Leonardo Aguilar habló sobre cómo las polémicas que han rodeado a su familia durante los últimos años han afectado su carrera musical; el cantante reconoció que, aunque no fue protagonista de varios de los escándalos mediáticos, también terminó recibiendo ataques.

También, admitió que esta situación le ha generado frustración, pues considera que ha sido juzgado por situaciones en las que no estuvo involucrado directamente.

El intérprete también reflexionó sobre el peso de pertenecer a una de las dinastías más conocidas de la música regional mexicana y reconoció que el apellido Aguilar no siempre juega a su favor.

“Han pasado tantas cosas mediáticamente alrededor de la familia, que me ha quitado mucho del peso que antes sentía. Un apellido hay veces que no te ayuda y te puede detener mucho, simplemente por ser (...) Es la realidad que me tocó vivir. Claro que me frustra, pero también me ha dado un foco más grande.” Leonardo Aguilar

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Leonardo Aguilar / Redes sociales

¿Pepe Aguilar está decepcionado de Leonardo Aguilar por no llenar el recinto?

Pepe Aguilar habló de las críticas hacia Leonardo y señaló que, aunque pertenecer a una dinastía puede abrir puertas, el éxito depende del trabajo de cada artista y de la conexión que logre con el público.

“Si la quieres hacer en este negocio, el apellido no canta. O sea, si no le gustas a alguien, pues no te compra”, expresó el intérprete, quien también destacó que la asistencia en los conciertos es resultado del trabajo de cada cantante.

Lejos de reprocharle a su hijo lo ocurrido, Pepe aseguró que Leonardo está contento por haber tenido la oportunidad de presentarse en una feria tan importante y recordó que todavía está comenzando su trayectoria musical.

“Mi hijo está encantado de que le hayan dado oportunidad de estar en esa feria tan maravillosa y está empezando su carrera”, comentó.

Además, pidió a los medios para que apoyen a los nuevos talentos de la música regional mexicana. Por lo que no manifestó estar decepcionado de Leonardo.

Leonardo Aguilar ya había enfrentado una situación similar, luego de que se presentara en Zacatecas en un lugar sin gente.

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