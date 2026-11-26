Aunque hace algunos días Ramsés Vidente lanzó una inesperada predicción acerca del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, todo parece ir viento en popa en la relación de los cantantes.

Alejada de los rumores, ahora Ángela Aguilar ha conmovido a sus seguidores con su más reciente publicación, ¿qué dijo sobre su abuela, la legendaria Flor Silvestre? Aquí te contamos.

Ángela Aguilar y su abuela Flor Silvestre / Instagram: @angelaaguilar

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¿Quién fue Flor Silvestre, la abuela de Ángela Aguilar?

Guillermina Jiménez Charbolla, mejor conocida como Flor Silvestre fue una importante cantante y actriz de la Época de Oro del cine mexicano, que nació el 16 de agosto de 1930.

Algunos de sus éxitos más importantes en la escena musical fueron “Cielo rojo”, “Mi destino fue quererte” y “Gaviota traidora”. Estuvo casada con Antonio Aguilar, y juntos procrearon cinco hijos, entre ellos Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar.

Luego de una vida plagada de éxitos y una linda familia que fue su orgullo, Flor Silvestre murió el 25 de noviembre de 2020 a la edad de 90 años, por causas naturales. Sus restos descansan en el rancho El Soyate, en Zacatecas.

La relación de Flor Silvestre con Antonio Aguilar se convirtió en una de las más emblemáticas del espectáculo. / Foto: Wikipedia

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¿Por qué Ángela Aguilar le dedicó un mensaje a Flor Silvestre en redes sociales?

Hace algunas horas Ángela Aguilar tomó sus redes sociales para compartir una foto con su abuela, Flor Silvestre, en la que ambas están cantando, y la completó con un sentido mensaje que decía: “Un año más sin ti. Te extraño todos los días”.

El motivo de la inesperada publicación es su aniversario luctuoso, pues como ya te lo compartimos, falleció hace 6 años el 25 de noviembre de 2020. La esposa de Christian Nodal, acompañó la fotografía y el mensaje para su abuela con la canción “Mi destino fue quererte”, también de Flor Silvestre.

En entrevistas anteriores,la hija de Pepe Aguilar ha declarado que su objetivo es parecerse a la matriarca de la Dinastía Aguilar, asegurando: “Yo quiero ser como mi abuela”.

Ángela Aguilar le dedica un mensaje a Flor Silvestre / Captura de pantalla

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¿Cuál era la relación entre Ángela Aguilar y Flor Silvestre?

Se sabe que Ángela Aguilar y Flor Silvestre eran especialmente cercanas, pues según las propias palabras de la joven, fue su abuela quien le inculcó el amor a la música ranchera, además de que ella le daba consejos para que su interpretación fuera única.

La cantante ha declarado que posee algunos de los vestuarios originales que eran de su abuela, mismos que guarda como un especial tesoro. Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar rinde homenaje a Flor Silvestre, pues hace no mucho le dedicó una canción y video musical: “El video lo grabé en Ciudad de México y fue un homenaje a mi abuela. Porque esta canción es muy tradicional mexicana de mariachi... Un tipo como el que se escucha en las cantinas. Como un ‘Volver, volver’, o sea ni a los talones le llego, pero esa fue la inspiración”, aseguró.