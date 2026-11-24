No cabe duda que estos no son los mejores días de Christian Nodal, pues no solo anunció una pausa indefinida en sus presentaciones en México, sino que además su madre, Cristy Nodal, parece apoyar de manera pública a su ex y madre de su hija, Cazzu.

Como si no fuera suficiente, al parecer el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar podría enfrentarse a complicaciones en el futuro, o al menos así lo reveló Ramsés Vidente, ¿qué dijo? Checa aquí los detalles.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / IG: @angela_aguilar_

Lee también: Ángela Aguilar habría reaccionado al apoyo de su suegra hacia Cazzu, ¿hubo pleito con Nodal? Esto se sabe

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar con problemas? Ramsés Vidente lo revela

En su más reciente transmisión en vivo, Ramsés Vidente reveló detalles sobre el futuro del matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar y aseguró que sus cartas le indicaban que irremediablemente la pareja se podría separar el siguiente año.

Por si fuera poco, ‘el Vidente de las estrellas’ compartió que en sus cartas también podía ver una tercera persona involucrada, una mujer rubia, aunque sí aclaró que no se trata de Belinda, expareja de Christian Nodal.

“Pero sí veo separación para el 2027 entre Ángela y Nodal… bueno, aquí veo a una mujer güera, alguien muy famosa que puede estar entrando en la relación, ¡no es Belinda! No empiecen” Ramsés Vidente

Finalmente, Ramsés Vidente reveló en exclusiva que muy pronto Nodal y la misteriosa rubia serán vistos en público: “Atención, en exclusiva, antes que todos, los van a cachar en Miami, Los Ángeles o en Nueva York, bajando del jet, alguien con alguien”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizaron un momento incómodo durante los Premios Juventud 2026 / Redes sociales

Lee también: Exviolinista de Christian Nodal, ¿le lanza dardo a Ángela Aguilar? Ella dice: “Nada romántica” VIDEO

¿La enfermedad está rondando a Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Según los dichos de Ramsés Vidente, los días para la pareja de cantantes no serán los mejores, pues el vidente pudo percibir que una enfermedad podría atacar a la familia Nodal o incluso a Ángela: “veo enferma a Ángela o a Nodal. Señores aquí veo un trabajo de brujería, problemas legales, situaciones que pueden estar pasando Nodal y su familia. Atención Nodal con su papá, con su mamá, con sus abuelos”.

Tristemente, en su predicción también habló de un tema que podría ser sumamente sensible para la pareja: la pérdida de un bebé, sin embargo, Ramsés Vidente sí aclaró que todo se trataba de visiones y que él no les estaba deseando el mal, sino que al contrario esperaba que la pareja pudiera protegerse de alguna manera: “Qué se limpien”.

¿NODAL Y ÁNGELA AGUILAR SE DIVORCIAN? 😱🔮 ¡EL TAROT REVELA SU FUTURO! #ramsesvidente🔮®️ https://t.co/lKa38UbxWm — ramsesvidente🔮®️ (@ramsesvidente7) November 23, 2026

Es importante mencionar que estas son únicamente declaraciones del vidente, pues al momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal se han mostrado muy enamorados.

Lee también: Aseguran que Christian Nodal se tatuó símbolo de la Dinastía Aguilar, FOTO lo comprobaría: ¿En dónde lo hizo?

¿Por qué Christian Nodal se despidió de los escenarios de manera indefinida?

Este sábado 21 de noviembre de 2026, Nodal tuvo su última presentación en México durante la Feria Yucatán Xmatkuil, en donde después de agradecer el cariño del público, les compartió que era sería su última presentación en México de manera indefinida.

“Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, dijo visiblemente conmovido.

El intérprete no ofreció más detalles respecto a su decisión de dejar los escenarios, sin embargo, muchos coinciden en que esto podría deberse a la disputa legal que mantiene con su padre, Jesús Jaime González por el registro y por los derechos de explotación comercial del nombre artístico del cantante.

A pesar de los días complicados que al parecer están pasando el cantante a nivel profesional, todo parece ir viento en popa con la familia política del intérprete de “Adiós amor”, pues hace unos días Christian Nodal y Pepe Aguilar, su suegro, se llenaron de elogios durante una presentación en vivo, dejando de lado cualquier especulación.