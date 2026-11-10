¡Josi Cuén reta a Christian Nodal a cantar tema de infidelidad frente a Ángela Aguilar!, ¿momento incómodo? VIDEO

¡Qué momento tan incómodo! Josi Cuén llegó dispuesto a disfrutar el concierto de los Aguilar, pero terminó robándose los reflectores al interpretar una canción cuya letra habla de amores compartidos. Incluso invitó a Christian Nodal a cantarla y, aunque al principio se resistió, terminó soltando la voz. ¿Indirecta o coincidencia?

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Redes sociales

¿Qué canción le cantó Josi Cuén a Ángela Aguilar y Christian Nodal?

El momento ocurrió durante el Festival Cultural de Calaveras 2026, celebrado en Aguascalientes, donde la familia Aguilar se reunió para participar en el espectáculo. Entre los invitados estuvo Josi Cuén, exvocalista de La arrolladora banda el limón, quien subió al escenario para interpretar algunos temas.

Uno de ellos fue '¿Qué me vas a dar si vuelvo?’, canción que incluye una frase bastante conocida sobre las relaciones amorosas y la infidelidad:

“El que sirve a dos amores con alguno queda mal”. Josi Cuén

La letra llamó la atención porque Ángela Aguilar y Christian Nodal estaban presentes. En los videos difundidos se observa cómo Josi Cuén invita al sonorense a cantar con él, pero la respuesta inicial del esposo de Ángela fue negativa.

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¿Josi Cuén lanzó una indirecta a Christian Nodal frente a Ángela Aguilar?

Antes de comenzar su participación, Josi Cuén agradeció al público y a la familia Aguilar por la invitación. Sus palabras fueron recibidas entre aplausos, aunque lo que vino después terminó convirtiéndose en el momento más comentado de su presentación.

“Conste que yo nomas venía a disfrutar un ratito con ustedes, pero gracias de verdad. ¡Viva Aguascalientes y vivan los Aguilar!”, expresó el cantante antes de tomar el micrófono para interpretar el tema.

Después, el exvocalista de La arrolladora se dirigió directamente a Christian Nodal con una pregunta que sorprendió a los asistentes: “Compa Christian, ¿se la sabe?”.

La invitación provocó una reacción entre los presentes, pues la canción incluye referencias a tener dos amores al mismo tiempo. En redes sociales, algunos usuarios interpretaron el momento como una indirecta para el intérprete de ‘Adiós Amor’, aunque no existe confirmación de que Josi Cuén tuviera esa intención.

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#Espectáculos | DESATA JOSI CUÉN POLÉMICA CON CANCIÓN FRENTE A NODAL Y ÁNGELA Un momento incómodo y muchas risas dejó la presentación de Josi Cuén durante el Festival Cultural de Calaveras, celebrado el 6 de noviembre en Aguascalientes. El cantante interpretó ¿Qué Me Vas a Dar?, tema sobre la infidelidad, y hasta invitó a Christian Nodal a cantar una parte. El sonorense respondió con una sonrisa, mientras Ángela Aguilar permanecía a su lado. El video desató comentarios en redes sociales, donde usuarios interpretaron la canción como una indirecta para la pareja. 📹 Redes sociales. — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) November 10, 2026

¿Por qué Christian Nodal se negó a cantar la canción de Josi Cuén?

La invitación de Josi Cuén puso a Christian Nodal en una situación que rápidamente se volvió viral. Al principio, el cantante no aceptó interpretar el tema, justo cuando llegaba uno de sus versos más conocidos: “El que sirve a dos amores con alguno queda mal”.

Este fragmento fue el que desató las especulaciones de los internautas, quienes relacionaron la letra con los señalamientos que han acompañado la relación de Nodal y Ángela Aguilar desde que hicieron público su romance.

Sin embargo, el momento tuvo un giro al final de la interpretación: aunque inicialmente rechazó la invitación, Nodal terminó tomando el micrófono para cantar junto a Josi Cuén durante la última estrofa.

“Yo también, yo también quiero ganar”, expresó el sonorense, antes de cerrar el momento con un abrazo al cantante.

Los videos del encuentro provocaron una ola de comentarios y burlas hacia la pareja. Algunos usuarios se concentraron en la reacción de Ángela Aguilar, mientras otros aseguraron que Christian Nodal parecía tener ganas de cantar el tema, pero que algo lo habría detenido.

