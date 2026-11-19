Hace algunos meses la progenitora de Christian Nodal, Cristy Nodal, sorprendió a más de uno al estrenar su canción “Regalo de luna”, un tango que muchos consideraron estaba dedicado a su nieta, también hija de Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Ahora, los dimes y diretes nuevamente han empezado luego de que se registrara una curiosa publicación en las redes sociales de Cristy Nodal, ¿apoya a Cazzu? Aquí te revelamos los detalles.

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¿Cómo fue la relación entre Cazzu y Cristy Nodal?

Desde el principio de la relación entre Cazzu y Christian Nodal, Cristy, se mostró feliz y cercana a la pareja, sobre todo a la argentina con quien desarrolló un fuerte lazo que se ha extendido incluso después de la ruptura de los cantantes.

En múltiples ocasiones, Cristy compartió fotografías de Cazzu en sus redes sociales, aún más después de que se anuncio el embarazo de la pareja: “Con todo el amor del mundo se los comparto. Me quedo corta con tanta felicidad y amor que hay en casa”, dijo la exsuegra de la argentina en sus redes sociales.

Cabe destacar que la relación entre Cristy Nodal y Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal, ha estado marcada por rumores de distanciamiento, y es que aunque han aparecido juntas en uno que otro evento, ha sido evidente la preferencia de la mamá de Christian con la argentina.

Cristy Nodal y Cazzu

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¿Cristy Nodal sigue apoyando a Cazzu tras ruptura con Christian Nodal?

Hace algunas horas usuarios en redes sociales se quedaron sorprendidos al notar que Cristy había compartido un curioso video en su cuenta oficial de Instagram, uno en el que se ve a Cazzu recitando un poema y en el que comparte lo exitosa que fue su gira por Guatemala y Costa Rica.

“Una mujer no tiene dirección, todos sus costados son profundos, no anhela caminos de regreso…” se escucha decir a Cazzu al inicio del video que aún permanece en el perfil de la madre de su expareja.

Es importante mencionar que el video de Cazzu compartido en la cuenta de Instagram de Cristy Nodal es el único ha difundido la matriarca de la Dinastía Nodal, lo que sin duda ha provocado diversos comentarios en redes, sobre todo porque este movimiento coincide con la batalla legal de Christian contra su padre, Jaime González, por el uso de su nombre.

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¿Qué está pasando entre Christian Nodal y su padre, Jaime González?

El 9 de noviembre de este año, el equipo legal de Christian Nodal recurrieron al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) para buscar frenar la solicitud que Jaime González, padre del cantante presentó en septiembre para registrar el nombre “Christian Nodal” como marca.

Es importante recordar que Jaime González registró el nombre artístico de su hijo hace una década, cuando Nodal aún era un menor de edad. Este año el registro se renovó a favor de González, dejando al cantante sin el control legal de su nombre, lo que sin duda ha provocado fricciones en la familia.

Al respecto, Jaime González ha declarado que él es el creador de la carrera de Christian Nodal.