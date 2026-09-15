Cristy Nodal sorprende con su debut como cantante y una emotiva canción ¿Dedicada a su nieta?

Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, dio un giro inesperado en su vida y se lanzó como cantante solista con el estreno de “Regalo de luna”, un tango profundamente personal que, según ella misma contó, permaneció guardado durante años antes de ver finalmente la luz.

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Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal / Redes sociales y canva

¿Cristy Nodal le dedicó “Regalo de luna” a su nieta, hija de Christian Nodal y Cazzu?

El estreno de “Regalo de luna” ocurrió este martes, fecha que llamó la atención de los internautas porque coincide exactamente con el tercer cumpleaños de su nieta, hija de Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu.

La coincidencia disparó de inmediato las especulaciones entre los seguidores de la dinastía Nodal, quienes interpretaron la letra y el significado de la canción como un posible mensaje de amor de abuela hacia su nieta.

Sin embargo, hasta el momento Cristy Nodal no ha confirmado públicamente que el tema esté dedicado a la pequeña, por lo que la relación entre “Regalo de luna” y la niña sigue siendo, por ahora, solo un rumor entre los fans.

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Cristy Nodal / Captura de pantalla de ig: @cristy_donal

¿Qué dijo Cristy Nodal sobre el lanzamiento de su canción?

La producción del tema corrió a cargo de Jaime González, papá de Christian Nodal y esposo de Cristy, bajo el sello JG Music, la misma disquera que actualmente respalda la carrera del intérprete de “Botella tras botella”.

Para acompañar el estreno, Cristy compartió un mensaje en Instagram en el que definió la canción como una composición que representa

“Un sentimiento puro, profundo e incondicional; de esos amores que dejan una huella para siempre y que se convierten en parte esencial de la vida”. Cristy Nodal

“Hay sentimientos que permanecen intactos con el paso del tiempo y que, en el momento indicado, encuentran en la música la manera de expresarse”, escribió también la cantante en su publicación, en la que agregó que el título evoca recibir “un regalo extraordinario, capaz de iluminar el camino, transformar emociones y dejar una huella imborrable”.

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¿Cuál es la historia detrás de “Regalo de luna”?

De acuerdo con información revelada por la periodista Mady Fridmann, Cristy compuso originalmente el tema hace nueve años, cuando todavía tenía formato de ranchera. Por otro lado, el comunicólogo Javier Ceriani aseguró que la pieza en realidad habría sido escrita para otra de las hijas de Cristy, Amely González Nodal, y que nunca se había publicado hasta este lanzamiento.

Para su versión actual, la canción se transformó en tango, un género que representa un guiño hacia las raíces argentinas tanto de la pequeña como de su mamá, Cazzu, quien nació en ese país sudamericano.

El video que acompaña el estreno está lleno de simbolismo: aparecen representaciones del sol en distintos objetos, en alusión directa al significado del nombre de la posible festejada, además de juguetes de estilo vintage como un carrusel de circo, un caballito de madera y un barco, todo ambientado con velas y candelabros encendidos.

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¿Cómo fue el regreso de Cristy Nodal a la música tras años alejada de los escenarios?

Cristy se había alejado por completo de los escenarios desde que su hijo Christian se lanzó como solista a los 17 años, etapa en la que decidió enfocarse en apoyarlo como parte de su equipo de trabajo.

Antes de ese capítulo, ella misma se desempeñó como cantante de mariachi, precisamente la etapa en la que conoció a quien hoy es su esposo, Jaime González, y con quien formó la dinastía musical que hoy conocemos.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Cazzu se han pronunciado de manera oficial sobre el lanzamiento de “Regalo de luna” ni sobre el posible homenaje que Cristy le dedicó a su nieta por su tercer cumpleaños, así que por ahora todo queda en el terreno de la especulación de los fans. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Cristy Nodal y Cazzu

Letra completa de “Regalo de luna”

Qué bonita está mi niña.

Dije al cielo y prometí

que a la rosa de mi vida

que Dios puso en mis manos, yo la haría siempre feliz.

Ay, qué linda muñequita.

Dios del cielo me mandó

mi presente, mi futuro.

Lo mejor que me ha pasado.

Eres tú, mi bella flor.

Y cuando mis ojos te miraron por primera vez,

supe entonces que era solo para mí.

Ay, ay, ay, qué hermosa vocecita la luna me regaló.

Con tu canto pequeñita

le das luz a mi vida, mi pajarito del amor.

Cómo has crecido, pequeñita.

La promesa yo cumplí

y aquí me tienes en tu día

mirándote a los ojos.

Sé que hoy eres feliz.

Esta luna y las estrellas están todas para ti

y en mi canto solo te quiero decir,

ay, ay,qué bonita está mi niña.