Avión de cantante se incendia tras aterrizar de emergencia: ¡A bordo iban ocho pasajeros! ¿Hay sobrevivientes?

A solo unas horas de Maya Nazor, exnovia de Santa Fe Klan, sufriera un incidente aéreo, otra figura tuvo una situación similar en pleno vuelo.

Se encendieron las alarmas de seguidores de un reconocido cantante, pues se reveló que el avión en el que viajaba el intérprete tuvo que aterrizar de emergencia y posteriormente se incendio. Se sabe que ocho personas se encontraban a bordo. ¿Qué les pasó?

Avión de cantante se incendia / Redes sociales

¿Qué cantante sufrió el incendio de su avión?

El cantante brasileño Rey Vaqueiro vivió momentos de angustia durante la madrugada del domingo 13 de septiembre, luego de que el avión privado en el que viajaba junto con otras siete personas terminara fuera de la pista y posteriormente se incendiara en el aeródromo de Parelhas, Brasil.

El artista, cuyo nombre real es David Linhares Pereira de Sousa y tiene 26 años, se encontraba cumpliendo su agenda de presentaciones cuando ocurrió el accidente. El cantante se dirigía a un concierto programado aproximadamente a las 02:30 horas, después de haber ofrecido horas antes otro espectáculo.

Según la información difundida sobre el incidente, Rey Vaqueiro viajaba acompañado por cinco integrantes de su equipo de trabajo, además del piloto y el copiloto. En total, eran ocho personas las que ocupaban la aeronave. ¿Están heridos?

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Rey Vaqueiro, cantante brasileño / Redes sociales

¿Hay heridos tras lo ocurrido con el avión del cantante Rey Vaqueiro?

El accidente del avión en el que viajaba el cantante Rey Vaqueiro ocurrió cuando el avión intentaba aterrizar en Parelhas. Por circunstancias que todavía son investigadas, la aeronave realizó una maniobra de emergencia y terminó saliéndose de la pista.

Los pasajeros consiguieron abandonar rápidamente el avión, acción que fue determinante para que ninguno estuviera dentro de la aeronave cuando se comenzó a incendiar.

Aunque el fuego alcanzó era bastante notable, las autoridades no reportaron personas con lesiones. Rey Vaqueiro y los demás ocupantes fueron trasladados a un hospital cercano como medida preventiva, donde recibieron atención médica.

Los reportes posteriores señalaron que tanto el cantante como las otras siete personas se encontraban en buen estado de salud.

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🔴 Un Cessna 550 Bravo prend feu après une sortie de piste au Brésil.



Le jet d’affaires, immatriculé PP-WMO, transportait le chanteur brésilien Rey Vaqueiro, ainsi que son équipe et deux membres d’équipage.



L’appareil a dépassé la piste lors de son atterrissage à Parelhas, dans… pic.twitter.com/R3tOoQL7Ac — air plus news (@airplusnews) September 14, 2026

¿Quién es Rey Vaqueiro?

Rey Vaqueiro, cuyo nombre real es David Linhares Pereira de Sousa, es un cantante brasileño de música regional y estilo vaqueiro . A sus 26 años, ha conseguido llamar la atención gracias a sus presentaciones.

Rey se ha caracterizado por desarrollar su carrera dentro del género asociado al forró y la música vaqueira, corrientes ampliamente conocidas en distintas regiones brasileñas.

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