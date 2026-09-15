Maya Nazor rompe en llanto tras emergencia aérea: explota motor del avión en pleno vuelo y sufre crisis de ansiedad

Lo que debía ser un regreso tranquilo terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para Maya Nazor. La influencer y modelo mexicana reveló que el avión en el que viajaba sufrió una falla en uno de sus motores mientras se encontraba en el aire, provocando momentos de tensión, miedo y una fuerte crisis de ansiedad. A través de sus redes sociales compartió detalles de la angustiante experiencia que vivió junto al resto de los pasajeros.

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¿Qué pasó en el vuelo de Maya Nazor y por qué explotó un motor?

De acuerdo con el propio relato de Maya Nazor, el avión en el que regresaba a casa despegó con retraso y, apenas unos minutos después de haber iniciado el trayecto, ocurrió la falla en uno de los motores, que terminó por explotar en pleno aire.

Ante esta emergencia técnica, la aeronave tuvo que dar media vuelta y permanecer sobrevolando la zona mientras la tripulación esperaba indicaciones para poder aterrizar de manera segura, lo que disparó la angustia entre todos los pasajeros a bordo.

“Despegamos tarde. Al despegar unos minutos pasaron y explotó el motor en el aire. El avión estuvo dando vueltas esperando indicaciones para poder regresar y aterrizar” Maya Nazor

La propia creadora de contenido detalló que varios de los presentes comenzaron a experimentar fuertes momentos de ansiedad, e incluso algunas personas se sintieron mal físicamente debido a los nervios y al miedo colectivo que generó la situación.

Maya Nazor “Mucha mucha gente del vuelo con ansiedad, también algunas personas se pusieron mal. Los nervios y el miedo colectivo GAD estamos bien.”

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¿Varios pasajeros sufrieron ansiedad durante el vuelo de Maya Nazor

Maya no solo publicó un video llorando para narrar lo vivido, sino que además subió una serie de historias a Instagram donde fue relatando, casi minuto a minuto, cómo se desarrolló la emergencia dentro del avión.

“Me dio un ataque de ansiedad terrible. El avión en el que iba de regreso explotó uno de los motores en el aire. Fue horrible la ansiedad que me dio. Regresamos esperando a que nos den indicaciones”, fue lo que compartió la famosa con sus seguidores.

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¿Cuál es el estado de salud de Maya Nazor tras el incidente aéreo?

Después de la fuerte experiencia, Maya Nazor confirmó a sus seguidores que se encontraba bien y que, pese al momento de ansiedad tan intenso que vivió durante el vuelo, logró sobreponerse a la situación sin mayores complicaciones.

La modelo había compartido previamente varios momentos de su viaje a Las Vegas en redes sociales, sin embargo, el regreso a casa terminó convirtiéndose en una experiencia completamente distinta a la que esperaba, debido al susto que vivió arriba del avión.

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha informado que haya sufrido alguna lesión física como consecuencia del incidente. La aerolínea involucrada tampoco ha emitido un comunicado oficial detallando las causas técnicas de la falla.