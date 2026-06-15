Muerte de Oliver Tree: productor se habría salvado de subir al helicóptero por un presentimiento: “Te debo la vida”

Durante la tarde del 14 de junio se dio a conocer que Oliver Tree perdió la vida en un accidente aéreo en Río de Janeiro; de inmediato, la noticia sacudió a las redes y la industria musical; sin embargo, con el paso de las horas, nuevas declaraciones siguen generando impacto.

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Oliver Tree murió tras un accidente aéreo en Brasil. / Redes sociales, Canva

¿Cómo murió Oliver Tree, amigo de Aarón Mercury?

Oliver Tree, conocido en México por haber colaborado con Aarón Mercury, murió la tarde del 14 de junio en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil. De acuerdo con reportes oficiales, el accidente ocurrió tras el choque de dos helicópteros cerca de las 9:00 de la mañana.

Los primeros reportes informaron que en una de las aeronaves viajaban cinco personas, mientras que en la otra solo estaba el piloto. Debido al impacto entre ambas unidades, las dos se desmoronaron en instantes.

Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento de autos eléctricos, lo que ocasionó que se incendiara y generara una cortina de humo, pero ante el impacto los restos de las aeronaves cayeron a varios metros y provocaron que algunos edificios se vieran afectados.

Además de Oliver Tree Nickel, también perdieron la vida cinco personas más: Gaspar Prim (Gaspi), Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac.

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Oliver Tree era conocido en México por su amistad con Aarón Mercury. / Redes sociales, Canva

¿Oliver Tree evitó que otro productor muriera en el accidente aéreo?

Además de Aarón Mercury, quien se mostró devastado por la noticia, el productor Victor Wao dio su último adiós a Oliver Tree y Lucas Brito Chaves a través de redes, donde se sinceró sobre el episodio que compartieron juntos antes de que subieran al helicóptero.

De acuerdo con Wao, él también iba a viajar en la misma aeronave, pero debido a su miedo terminó haciendo su traslado por carretera: “Te debo la vida”, se lee en su publicación, donde se despide de ambos.

“Nunca te olvidaré, Lucas. Te quiero muchísimo, hermano. Descansen en paz, Lucas y Oliver. Se suponía que yo iba a ir contigo en ese helicóptero, y no fui en el último segundo. Me dijiste que, como estaba asustado, habías conseguido un coche para llevarme a Angra y que alguien más iría en mi lugar... Ahora te debo la vida, hermano”. Productor Victor Wao

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¿Quién era Oliver Tree y por qué se dice que presentía su muerte?

Oliver Tree era un cantante, productor y comediante estadounidense que ganó popularidad gracias a su personalidad irreverente y su propuesta musical que a menudo se podía ver en los videos que compartía y se hacían virales.

En México adquirió notoriedad luego de participar con Aarón Mercury en Supernova Génesis, ya que fue parte de las personalidades que lo acompañaron en su recorrido al ring. Dicho evento fortaleció su amistad con el creador de contenido mexicano.

Tras su muerte, se especuló que Oliver Tree había presentido el trágico accidente en el que perdió la vida debido a que en 2020, en la portada de su álbum “Ugly Is Beautiful”, se observa a él sujetando unos globos, mientras que en el fondo hay llamas consumiendo una estructura.

Sin embargo, el detalle más inquietante está en el video de la canción “Flowers”. En el clip, Tree aparece como piloto y acompañado por dos helicópteros Aunque todo se trata de teorías, su muerte sigue generando conmoción.

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