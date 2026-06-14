¿Oliver Tree y Gaspi predijeron su muerte? Las teorías que surgieron tras el accidente aéreo

La muerte de Oliver Tree y el influencer Gaspi tras un accidente aéreo en Brasil sacudió redes, pero lo que más impacta son los detalles que muchos consideran “señales” previas. Entre clips, portadas y frases, el caso ya encendió teorías que ponen la piel de gallina.

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¿Qué pasó en el accidente donde murieron Oliver Tree y Gaspi en Brasil?

El accidente de Oliver Tree y Gaspi en Brasil ocurrió la mañana del 14 de junio, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. La tragedia dejó seis personas fallecidas y movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia, convirtiéndose en noticia internacional por la magnitud del siniestro y la identidad de las víctimas.

De acuerdo con Fabio Contreiras, portavoz del Cuerpo de Bomberos, el percance se registró a las 8:59 a.m. (hora local). Al arribar, los rescatistas localizaron cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves, mientras que una sexta víctima fue encontrada en el segundo helicóptero, que cayó aproximadamente a 100 metros del primer impacto.

El impacto entre helicópteros en Brasil fue tan fuerte que restos de las aeronaves salieron proyectados hacia edificios cercanos. Además, uno de los helicópteros se incendió tras caer en un estacionamiento privado, provocando la destrucción de cerca de 20 automóviles eléctricos.

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Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, confirmó que el incendio fue controlado, pero los equipos permanecieron en el lugar retirando escombros. Sobre los pasajeros, detalló que en una aeronave viajaban el piloto y cuatro personas, mientras que en la otra solo iba el piloto.

Las autoridades brasileñas, a través del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del choque de helicópteros. En el manifiesto de vuelo, según reportes, aparecían los nombres de Oliver Tree, Gaspar Prim (Gaspi), Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves.

Sin embargo, de forma oficial aún no se confirman las identidades debido a que los cuerpos “están carbonizados”, lo que complica los procesos de reconocimiento.

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¿Oliver Tree predijo su muerte? Videos, portadas y teorías virales

Tras confirmarse la tragedia de Oliver Tree, Internet explotó con teorías sobre una posible premonición de su muerte. Fans y usuarios comenzaron a analizar su trabajo musical en busca de señales que, ahora, parecen inquietantes coincidencias.

Una de las más mencionadas fue la portada del álbum “Ugly Is Beautiful” (2020), donde el cantante aparece con globos mientras al fondo se observan llamas consumiendo una estructura. Para muchos, esta imagen cobró un nuevo significado tras el accidente.

Pero el detalle que más llamó la atención se encuentra en el video de la canción “Flowers”, donde Oliver Tree aparece como piloto de avión. En una escena específica, se aprecian dos helicópteros cuyas hélices parecen chocar, una imagen que ha sido retomada por internautas como una supuesta “señal” de lo ocurrido.

A esto se suma que recientemente circularon imágenes de un supuesto arte visual reciente del artista donde aparecen restos de autos y una hélice de helicóptero, lo que avivó aún más las teorías.

Aunque no existe evidencia real de una premonición, el estilo artístico de Oliver Tree, con tintes surrealistas y provocadores, ha facilitado que estos elementos sean reinterpretados tras la tragedia.

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algo ya nos estaba avisando oliver tree desde hace mucho, aparté de que su último cover muestra la cola de un helicóptero, una hélice todo sobre varios escombros de autos.



😓 pic.twitter.com/jM1Ls4CE22 — Ara-el ⛥ (@arycarangi) June 14, 2026

¿Por qué dudan de la muerte de Oliver Tree? Su pasado jugando con la ficción

La muerte de Oliver Tree también generó escepticismo inicial entre sus seguidores, debido a un antecedente que muchos no olvidan: el cantante fingió su propia muerte en 2022 como parte de una estrategia promocional.

En aquel momento, el intérprete de “Miss you” y “Life goes on” anunció su retiro y su “muerte” en redes sociales para dar paso a una nueva etapa artística con el álbum “Cowboy tears”. Por ello, tras conocerse la tragedia en Brasil, algunos fans pensaron que podría tratarse de otro montaje o una campaña promocional. Sin embargo, conforme avanzaron los reportes oficiales, la versión del accidente tomó fuerza, dejando atrás la idea de una estrategia publicitaria.

Hoy, lo que comenzó como duda se transformó en conmoción. La posible pérdida de Oliver Tree a los 32 años ha sido catalogada por sus seguidores como uno de los golpes más duros para la cultura digital reciente.

¿El video de Gaspi predijo la fecha de su muerte? El detalle que se volvió viral

En paralelo, el caso de Gaspi también ha generado teorías virales, particularmente por un video publicado en diciembre de 2024 titulado “La vuelta”, donde el influencer anunció su regreso a redes sociales.

En ese material, usuarios detectaron un detalle que consideran escalofriante: en el parabrisas del vehículo en el que aparece Gaspi se observa el número “06-14”, que coincide con la fecha del accidente: 14 de junio.

Además, una frase del video se volvió viral tras la tragedia: “La próxima idea que me venga a la cabeza puede ser una bala”.