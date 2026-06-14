Olivia Rodrigo, la famosa cantante de pop, anuncia que ha perdido el 60% de audición en un oído: ¿Se retira?

La historia de Olivia Rodrigo no es única, otro ejemplo es el de la bebé de la actriz Carmen Aub, quien naciera con un problema de salud que le causó pérdida auditiva.

Olivia Rodrigo es una de las cantantes más importantes del pop actualmente, con una reciente gira que incluyó decenas de países y sold outs, ahora una declaración de la intérprete preocupa a sus fans. Un tema de salud... ¿causará su retiro?

Olivia Rodrigo con problema auditivo / IG: oliviarodrigo

¿Por qué Olivia Rodrigo ha perdido la audición de uno de sus oídos?

La cantante y compositora estadounidense, Olivia Rodrigo, reveló durante una reciente entrevista, en la emisora británica KISS FM UK, que ha perdido aproximadamente el 60% de la audición en su oído izquierdo.

Según su testimonio, esto es algo que la ha afectado desde que ella era una niña, por lo que ha tenido que sobrellevar dicho malestar a lo largo de los años:

De hecho, soy como un 60% sorda en mi oído izquierdo. Así que, si te sientas de este lado (señaló su izquierda) y tratas de contarme un secreto, no podría entender lo que estás diciendo. Olivia Rodrigo

Según información del portal Cultura colectiva, Olivia padece una enfermedad llamada: Hipoacusia unilateral, la cual, consiste en una pérdida parcial del oído en un solo lado .

Esto ha hecho que la cantante, Olivia Rodrigo, le pida a las personas que conviven con ella, que le hablen del lado que sí escucha.

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Olivia Rodrigo ha perdido el 60% de audición, según la cantante / Redes sociales

¿Olivia Rodrigo se retirará de la música tras problema de salud?

Durante la conversación, Olivia Rodrigo también reveló que la pérdida auditiva no es reciente. Según explicó, descubrió el problema cuando apenas cursaba el jardín de niños.

Aunque no profundizó en las causas médicas que originaron la disminución de la audición, dejó claro que se trata de una situación con la que ha convivido durante prácticamente toda su vida.

Ambos entrevistadores se mostraron sorprendidos, pues al dedicarse 100% a la música, una limitación en su oído significa algo que puede afectarle, en el caso específico de Olivia, no es así.

Esto significa que esta condición no la llevará u orillará ha dejar de lado su exitosa carrera musical, ya que no es un malestar que sea reciente.

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¿Cuáles son las canciones de Olivia Rodrigo más conocidas?

Olivia Rodrigo es una cantante, compositora y actriz que se convirtió en una de las mayores estrellas del pop de su generación, principalmente al conectar con un grupo muy joven.

Su primera aparición en el mundo del espectáculo llegó con la serie de Disney Channel Bizaardvark, donde interpretó a Paige Olvera entre 2016 y 2019.

Su carrera musical explotó en enero de 2021 con el lanzamiento de su sencillo debut, drivers license, una canción que rompió récords de reproducciones y alcanzó el número uno en diversos países. Gracias a su trabajo ha ganado varios premios Grammy y otros reconocimientos internacionales.

Estas son algunas de sus canciones más conocidas:



Drivers license,

Good 4 u,

Deja vu,

Traitor,

Vampire y,

Bad idea right?

A lo largo de su carrera, también ha llegado a ser ‘shippeada’ con Robegrill, el influencer y creador de contenido mexicano.

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