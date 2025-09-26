La actriz Carmen Aub revela que su hija nació con una dura condición: “Nos enojamos con la vida”

La actriz mexicana, Carmen Aub, reconocida por su papel en la exitosa serie El señor de los cielos, compartió públicamente una noticia íntima y emotiva sobre su hija recién nacida, quien fue diagnosticada con un problema de salud severo. ¿Qué le pasó a la pequeña?

¿Quién es Carmen Aub, actriz que reveló un problema de salud en su hija recién nacida?

Carmen Aub nació en una familia vinculada al medio artístico. Es hija del reconocido periodista Max Aub, lo que le permitió desde muy joven tener un acercamiento al mundo de los medios de comunicación y el entretenimiento. Desde temprana edad mostró interés por la actuación, lo que la llevó a prepararse profesionalmente en el área.

Carmen comenzó su carrera en la televisión como parte del elenco juvenil de programas como Código F.A.M.A. y participó en varios proyectos infantiles y juveniles. Sin embargo, su salto a la fama se dio gracias a su participación en telenovelas y series de mayor proyección.

Uno de sus papeles más importantes fue el de ‘Grecia del Real’ en la telenovela Niñas mal (2010), una producción de MTV Latinoamérica que la posicionó como una figura popular entre el público joven.

Más adelante, consolidó su carrera al interpretar a ‘Rutila Casillas’, hija de ‘Aurelio Casillas’, en la exitosa serie de Telemundo El señor de los cielos, rol que asumió desde la tercera temporada y que se convirtió en uno de los más emblemáticos de su carrera. Su interpretación le ganó reconocimiento internacional y le permitió mostrar una mayor madurez actoral.

La actriz Carmen Aub, de 35 años

¿Qué condición tiene la hija recién nacida de la actriz Carmen Aub?

Con un comunicado en sus redes sociales, Carmen Aub publicó la foto de su bebé usando un aparato auditivo y junto a un largo mensaje, reveló que su hija recién nacida fue diagnosticada con pérdida auditiva de grado moderado a severo.

“No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido. Sí, (mi hija) no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva moderada a severa.” Carmen Aub, vía redes sociales

Comentó que el proceso fue difícil al principio, ya que tanto ella como su esposo, Iván Sikic, atravesaron etapas de negación y tristeza.

No obstante, lograron aceptar la situación y, hacia finales de septiembre, decidieron hablar públicamente sobre el tema, coincidiendo con el Mes de la concienciación sobre la sordera.

¿Carmen Aub y su esposo, Iván Sikic, tienen algún antecedente de pérdida auditiva en su familia?

En el emotivo comunicado, la actriz Carmen Aub explicó que la noticia del diagnóstico los tomó completamente por sorpresa. “Queremos compartir algo muy importante sobre nuestra hija. Se enfrenta a un silencio que no pidió y nosotros a uno de nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos enfrente”, escribió la actriz.

Aub en el mismo texto aclaró que ni en su familia, ni en la de su esposo, Iván Sikic, existen antecedentes de pérdida auditiva, y todos los estudios genéticos y virales durante el embarazo habían salido normales. Por eso, la noticia llegó como un golpe inesperado.

“Nos enojamos con la vida y con el Dios del que muchos hablan. (...) Pasamos de la negación (buscando segundas opiniones, convencidos de que era fluido en los oídos o un error en la prueba), a la tristeza, al enojo y finalmente a la acción.” Carmen Aub

Aub decidió hacer pública esta situación no solo como una forma de procesarla, sino para concientizar y acompañar a otras familias. La publicación fue acompañada por una serie de imágenes en las que aparece la actriz con su esposo y su hija, quien ya porta un aparato auditivo.

