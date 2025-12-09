Hijo de Chabelo no descarta acercamiento con su media hermana ¡Fue despreciada por su familia! ¿Reconciliación?

Después de casi 3 años del fallecimiento de Xavier López ‘Chabelo’ (†), su hijo Xavier López Miranda nos reveló que le habría gustado conocer a su hermana, Lesly López, a quien su padre reconoció legalmente en 2009 tras un juicio de paternidad.

“No, no tenemos contacto. Sí me hubiera gustado, pero la vida toma sus propios caminos naturales. Nada está escrito y el futuro es incierto. La verdad es que no nos conocemos”. Xavier López Miranda

¿Quién es Lesly López, la hija de ‘Chabelo’?

El comediante Chabelo se casó por primera vez con Angelita Castany. Luego, contrajo segundas nupcias con Teresita Miranda (†), con quien tuvo 3 hijos: Oscar, Xavier y Gabriel. En 2008 se dio a conocer que el conductor tuvo una relación de muchos años con Oralia Pérez, la cual dio como fruto a su hija Lesly.

Se realizó la prueba de reconocimiento de ADN solicitada por un juez y salió positiva. Sin embargo, Xavier no la reconoció, hasta un año después.

‘Chabelo’, quien fue conocido como ‘El amigo de todos los niños’, falleció el 25 de marzo de 2023, víctima de un choque séptico provocado por un cuadro de abdomen agudo. Ahora, su hijo Xavier compartió cómo ha vivido esta pérdida.

Xavier López Miranda “El duelo es algo que lleva tiempo. Poco a poco lo acomodas en tu cabeza y en tu corazón. Es un proceso largo. Lo extraño todos los días, al igual que a mi mamá, que se nos fue hace casi 1 año. Creo que para todos los que hemos perdido un ser querido es el camino natural de la vida, pero no es fácil llevarlo”.

¿Qué dijeron los hijos de ‘Chabelo’ sobre la muerte de su papá?

El productor de teatro, Xavier López Miranda, ha tratado de sobrellevar esto con el trabajo y enfocar su energía en otras cosas, por lo que no ha requerido de ayuda profesional: “Para nada la he necesitado. Es un ciclo natural de la vida. Mis padres tuvieron una vida maravillosa y estaré con los 2 agradecido. Siempre con el recuerdo vivo. Prefiero montar esta obra de la Villa de Santa Claus, que es un pequeño homenaje a mi padre, porque lo recuerdo de mil maneras. Creo que todos tenemos un poquito de nuestros padres y eso es lo que llevo conmigo”.

“Siempre lo siento muy cerca. Hace 16 años que comenzamos esta puesta en escena juntos. Esta obra es un proyecto muy grande. Es un tributo para toda esa gente que ya no está aquí”., indicó.

Por otra parte, su hermano Gabriel López también comentó de qué manera enfrenta esta ausencia.

Gabriel López “Lo vivo como cualquier otra persona que pierde a su papá. Yo no perdí a ‘Chabelo’, perdí a mi papá. El duelo es algo que llevas toda la vida en el corazón y lo sufres todos los días. Tengo historias para aventar para arriba y recuerdos que me duren una vida eterna”.

El diseñador considera que su papá está presente en todo lo que hace: “Todos los días tengo recuerdos de él. No se me ha manifestado, simplemente existe. A veces platico con él y otras no. La vida te hace estar ocupado y concentrado en otras cosas. Tampoco puedes vivir pensando todos los días en la gente que se fue, no es saludable, pero es parte de mi vida”.

Gabriel prefiere agarrarse de la filosofía de su papá que tomar algún apoyo emocional de profesionales: “Cada uno lleva su duelo como puede. La mejor manera es seguir sus consejos, como seguir adelante y nunca ir para atrás. Lo que pasó pasó. Ya lo perdí y ya no lo tengo, no puedo hacer nada”, concluyó.

¿Qué pasó entre ‘Chabelo’ y su hija, Lesly López?

En la entrevista, que se publicó en la página de Facebook de Andrés Robado, Lesly recordó el primer contacto con su papá: “Creo que fue en el programa En familia con Chabelo La fiaca . Pasamos a su camerino y ahí convivíamos”.

de Andrés Robado, Lesly recordó el primer contacto con su papá: “Creo que fue en el programa . Pasamos a su camerino y ahí convivíamos”. “En mis 15 años lo invité, pero no fue. Ya después, cuando fue a la casa a ver el video me regaló un viaje a la playa con mi mamá. En el fondo sí quería estar en esos momentos, pero creo que iba más allá. Es entendible: ‘Mi carrera, mi imagen, mi familia, bla, bla, bla’”.

En el fondo sí quería estar en esos momentos, pero creo que iba más allá. Es entendible: ‘Mi carrera, mi imagen, mi familia, bla, bla, bla’”. “El proceso legal se llevó desde los 17 hasta los 22 o 23. Primero fue el reconocimiento de paternidad y después, el proceso de pensión”.

“ La última vez que tuve contacto fue a los 17. Fue en el juzgado, en la audiencia, dándome la espalda. No hablamos nada. Yo no entendía por qué era de una forma y ahora se comportaba de otra”.

No hablamos nada. Yo no entendía por qué era de una forma y ahora se comportaba de otra”. Sobre sus hermanos, declaró: “Creo que siempre estuvieron y van a estar las puertas y la disposición de mi persona para hablar. Dudo que pase. Obviamente, para ellos fue una situación difícil. Nunca he hablado mal de ellos y no lo voy a hacer. No espero que me hablen o que tengamos una relación. Simplemente les deseo lo mejor”.

¿Qué denuncia puso Lesly López en contra de Chabelo?

En 1998, Lesly asistía constantemente al programa En familia con Chabelo .

En 2005, su papá se alejó de ella. Cuando cumplió 15 años, vivía con su mamá, Oralia Pérez, y a los 16 se distanció de ella.

En 2008 publicamos las primeras imágenes de Lesly con su papá. En ese mismo año, ella interpuso una denuncia por reconocimiento de paternidad. Chabelo le exigió hacerse pruebas de ADN.

En 2009 se dio a conocer que los resultados fueron positivos. En 2010 Lesly nos presentó su acta de nacimiento ya con el apellido de su papá.

