Hijo de Xavier López Chabelo reacciona a las declaraciones de la hija no reconocida de su padre

Xavier López ‘Chabelo’ perdió la vida por un dolor abdominal agudo y por ende le dio un choque séptico.

El productor Xavier López Miranda, hijo de ‘Chabelo’, señaló que todavía están en pláticas con ‘Televisa’ para realizar un homenaje al comediante.

Durante la alfombra roja de las 100 representaciones de la obra ‘La Clase’, Xavier Jr, señaló siguen en pláticas con Televisa para el homenaje de Chabelo.

El cuerpo del actor y productor fue cremado y aún la familia no ha decidido donde depositarán las cenizas del querido Chabelo. / TVNotas: Luis Pérez

“La logística no se cuadró, estamos en pláticas con ellos. Tienen ganas de hacerlo ellos, tenemos ganas de hacerlo nosotros, pues más adelante a ver qué pasa”, dijo.

Al preguntarle sí se realizaría un museo en honor a ‘Chabelo’, su hijo comentó: “No sé, no sé, aún es muy pronto, solo son 15 días a penas”.

Y al cuestionarlo sobre como ha estado viviendo la ausencia de su padre, declaró: “Duele, duele muchísimo todos los días. Ahí vamos, si algo me enseñó mi padre fue que el show debe continuar, y aquí estamos”.

En cuanto a la aparición de la supuesta hija no reconocida de ‘Chabelo’, Xavier Jr dijo: “Yo creo que todos estamos tristes, ella está en todo su derecho, las cosas entre ella y mi padre se arreglaron desde hace mucho tiempo con abogados y demás. Le mando un abrazo y mis respetos y mis condolencias”.

Y agregó: “Hasta ahorita no se dio el acercamiento y no creo que sé de, no lo sé; las puertas están abiertas”, finalizó.

Recordemos que en 1990, Xavier López tuvo un romance en 1990 con la señora Oralia Pérez, y tuvieron una hija llamada Lesly Pérez, quien en 2009 denunció al actor por paternidad.

Sin embargo, se desconoce cuando llegaron a un acuerdo entre ambas partes.