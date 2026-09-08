Famoso cantante anuncia la dolorosa perdida de su bebé a solo 4 días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

En los últimos días, varias personalidades del espectáculo han tenido que despedirse de seres queridos y familiares que han perdido la vida. Por ejemplo, Rosana Scotto, quien anunció la muerte de su madre a los 90 años de edad.

A esta lista de celebridades se suma el cantante colombiano Dekko, quien sufrió la lamentable pérdida de su hijo, que había nacido apenas unos días antes.

El cantante dedicó un desgarrador mensaje para despedir a su pequeño. ¿Qué dijo?

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Dekko / Redes sociales

¿Qué le pasó al bebé de Dekko y Natalia Angulo?

Hasta el momento, Dekko no han revelado públicamente qué provocó la muerte de su hijo. El bebé falleció apenas cuatro días después de haber nacido, que ambos compartieron a través de sus redes sociales.

De acuerdo con Dekko, el pequeño permaneció con vida durante 4 días, 5 horas y 6 minutos. El cantante no dio detalles sobre alguna enfermedad, complicación o padecimiento que hubiera provocado el fallecimiento, por lo que la causa permanece desconocida hasta el momento.

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Dekko / Redes sociales

¿Qué dijo Dekko tras la muerte de su hijo?

Fue el propio cantante quien compartió la noticia de la muerte de su pequeño a través de sus redes sociales.

Con una serie de fotografías del bebé y un mensaje muy emotivo, Dekko despidió a su hijo, quien falleció apenas cuatro días después de haber nacido.

En el mensaje, el cantante detalló el tiempo exacto que su hijo permaneció con vida y compartió el profundo dolor que atraviesa, asegurando que lo único que lo consuela es pensar que, después de esta pérdida, no volverá a sentir un dolor tan grande.

“Mi niño precioso estuviste en este mundo 4 días 5 horas y 6 minutos (...) no pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre (..) Solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este descansa en paz mi ángel Dekko

Asimismo, borró todas sus fotografías de Instagram y, en una historia, compartió la imagen de un dibujo en el que aparece junto a su esposa y su hijo, acompañado por un ángel que simboliza al bebé que perdió.

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¿Quién es Dekko y cuántos hijos tiene?

Dekko es un cantante y compositor originario de Barranquilla, Colombia. El artista se ha consolidado dentro de la música urbana y hoy en día cuenta con una audiencia de más de 1 millón de oyentes en plataformas de streaming.

Dekko está casado con Natalia Angulo, con quien formó una familia. La pareja se convirtió en padres por primera vez en septiembre de 2025, y lo hicieron nuevamente en este 2026.

El bebé que falleció apenas cuatro días después de haber nacido, era el segundo hijo de Dekko y Natalia.

Hace unas semanas, Aylín Mujita también perdió a su hijo, Mauro, a quien recuerda hasta el día de hoy durante su participación en Top Chef VIP.

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