Muere exguitarrista de El Tri y El Haragán; el rock mexicano pierde a una de sus figuras más influyentes

El rock mexicano está de luto tras la inesperada muerte de un músico que dejó huella en algunas de las bandas más importantes del género. La noticia provocó una ola de reacciones entre artistas, seguidores y compañeros de escenario, quienes recordaron su talento, profesionalismo y aportaciones a la música nacional.

Las muestras de cariño no tardaron en aparecer en redes sociales, donde figuras del rock y fanáticos compartieron mensajes para despedir a quien ayudó a construir parte de la historia musical de México. Su legado quedó plasmado en canciones, discos y colaboraciones que siguen vigentes hasta nuestros días.

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rock mexicano de luto / Canva

¿Quién murió y cómo se dio a conocer la noticia?

Felipe Souza, productor musical y exguitarrista de El Tri y El Haragán y Cía, murió a los 61 años de edad. La noticia causó gran tristeza entre los seguidores del rock mexicano, quienes lo recuerdan como uno de los músicos más talentosos y versátiles de su generación.

El fallecimiento fue confirmado por ambas agrupaciones a través de sus redes sociales oficiales. Tanto El Tri como El Haragán compartieron emotivos mensajes para despedir a quien fue su compañero de escenarios, grabaciones y giras durante distintas etapas de su carrera.

La noticia rápidamente se volvió viral entre músicos, fanáticos y personalidades del medio artístico, quienes comenzaron a rendir homenaje al guitarrista recordando sus contribuciones al rock nacional y la huella que dejó en la industria musical mexicana.

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¿De qué murió Felipe Souza y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

Hasta el momento, las causas de la muerte de Felipe Souza no han sido reveladas por su familia ni por personas cercanas al músico. Por ello, continúa la incertidumbre entre sus seguidores sobre lo que ocurrió.

Mientras se esperan más detalles, las muestras de cariño no han dejado de aparecer. El Tri recordó al guitarrista como un entrañable amigo y compañero, escribiendo: “Con tristeza te despedimos lamentando profundamente tu partida. Poseedor de un gran talento, compañero de tantos rocanroles, viajes, risas y aventuras”.

Por su parte, El Haragán y Cía también dedicó un emotivo mensaje al músico: “Gracias por cada acorde y tu pasión, tu guitarra ya no sonará aquí, pero seguirá sonando en nuestra memoria”. Hasta la publicación de esta nota no se ha informado sobre una ceremonia pública, homenaje oficial o detalles de sus servicios funerarios.

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¿Quién fue Felipe Souza, exguitarrista de El Tri y El Haragán?

Felipe Souza comenzó su camino en la música desde muy joven. A lo largo de su formación estudió con reconocidos maestros y desarrolló un estilo que lo llevó a convertirse en uno de los guitarristas más respetados dentro de la escena del rock mexicano.

Su paso por El Tri entre 1991 y 1993 fue una de las etapas más recordadas de su trayectoria. Participó en materiales emblemáticos de la agrupación y fue reconocido como coautor de “Pobre soñador”, una canción que forma parte importante del repertorio de Alex Lora. Además, colaboró en temas como “Mis rolas”, dejando una huella permanente en la historia de la banda.

Sin embargo, su carrera fue mucho más amplia. También formó parte de El Haragán y Cía, colaboró con figuras como Cristian Castro, Erik Rubín, Mijares, Ricardo Arjona, Pepe Aguilar, Betsy Pecanins, Guillermo Briseño, Reyli y Wilfrido Vargas, además de participar en grabaciones para cine, arreglos musicales, producciones discográficas y proyectos independientes.

Su talento no se limitó a los escenarios. Durante años trabajó como músico de sesión, productor, compositor y docente, impartiendo clínicas y conferencias para nuevos talentos dentro y fuera de México. Esa versatilidad le permitió construir una carrera sólida y respetada en distintos géneros musicales.

Incluso en una entrevista realizada años atrás, explicó por qué decidió alejarse de las giras con artistas comerciales para enfocarse en proyectos más personales.