Javier Ceriani revela detalles del funeral de Selena Quintanilla, ¿todo fue un engaño e ignoraron su última voluntad?

Después de más de 30 años de la muerte de Selena Quintanilla, ‘la reina del Tex-Mex’, siguen surgiendo detalles que podrían influir en el legado de la cantante.

Y es que Javier Ceriani se encuentra al frente de una investigación en la que ha revelado nuevos datos sobre la familia Quintanilla y las circunstancias que rodearon la muerte de Selena.

Las revelaciones no serían poca cosa, pues de acuerdo con lo expuesto por el periodista, la familia de la cantante habría ocultado información y, lo más polémico de todo, ¡habrían pasado por alto uno de los deseos póstumos de Selena! ¿Qué es lo nuevo que se sabe sobre el caso? Te contamos.

Leer: AB Quintanilla lanzaría dardo a Ángela Aguilar por interpretar canciones de Selena: “No te lo pongas” VIDEO

Selena Quintanilla murió en 1995 / Mezcalent

Así fue el último adiós a Selena Quintanilla en Texas

Tras su muerte el 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla recibió un último adiós multitudinario en Texas, donde miles de seguidores acudieron para despedirse de la cantante y honrar su memoria.

El funeral fue en Corpus Christi, ciudad natal de Selena y lugar donde desarrolló gran parte de su carrera artística. La despedida reunió a familiares, amigos y fanáticos, quienes se reunieron para darle el último adiós.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la presencia de miles de rosas blancas durante la ceremonia, un detalle que con el paso de los años ha adquirido un significado especial alrededor de la memoria de la intérprete de ‘Como la flor’.

Este detalle ha tomado especial relevancia, pues Javier Ceriani compartió detalles al respecto en su actual investigación del caso.

Leer: Documental de Selena reaviva polémica: Chris Pérez, su viudo, habla de la supuesta infidelidad de la cantante

Funeral de Selena Quintanilla en Texas / Redes sociales

¿Qué hay detrás de las rosas blancas en el funeral de Selena Quintanilla?

Durante años, se supo que las rosas blancas fueron uno de los detalles más recordados del funeral de Selena, pues los fanáticos rodearon su féretro con miles de estas flores, tomando en cuenta que eran las favoritas de la cantante. Incluso, algunos seguidores decidieron conservar pétalos como recuerdo de aquel último adiós.

Sin embargo, Javier Ceriani reveló una versión diferente sobre el origen de las flores y aseguró que no habrían sido un detalle organizado por los fanáticos, sino que habrían llegado desde Europa por una orden de A.B. Quintanilla.

"¿Quién creen que tuvo tanto amor para llenar a su hermana querida de estas rosas blancas, que NO eran de los fans? Alguien con su plata las mandó a buscar, en homenaje a su hermana... Está clara la respuesta, ¿no?” Javier Ceriani

Leer: Selena Quinatilla: Nueva autopsia revela causa exacta de muerte a 30 años del caso

¿Cuál fue la última voluntad de Selena Quintanilla que su familia no cumplió?

El periodista reveló que una de las voluntades de Selena Quintanilla era que no abrieran su féretro al momento de su muerte. Sin embargo, se sabe que esto no fue así, pues durante el funeral de la cantante, el ataúd permaneció abierto.

¿La razón? Algunas personas del público afirmaban que la muerte de ‘la reina del Tex-Mex’ era una mentira y que no había un cuerpo dentro, por lo que su padre, Abraham Quintanilla, tomó la decisión de abrir el féretro, para confirmar que Selena estaba ahí.

Sin embargo, tiempo después, Abraham mostró profundo arrepentimiento de haber tomado esa decisión y lo consideró como el peor error de su vida, ya que algunas personas tomaron fotos sin autorización y las comercializaron en revistas.

Leer: ¿De qué murió Abraham Quintanilla, padre de Selena, y cómo fue su relación con la Reina del Tex-Mex?