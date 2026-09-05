Filtran VIDEO de Farath Coronel discutiendo con su presunto asesino: “Primero mis lujos, después su sueldo”

La muerte de Farath Coronel, conocido como “la Diabla coronel” o “Brujo mexicano”, sigue generando polémica. Tras confirmarse que Elías “N”, uno de sus escoltas, fue detenido como presunto autor material del crimen, en redes sociales se viralizó una de las últimas transmisiones del vidente, donde aparece regañando duramente a su equipo de seguridad. Las imágenes han desatado todo tipo de reacciones, pues muestran una tensa discusión que hoy cobra una dimensión distinta tras el asesinato ocurrido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

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¿Hay detenidos por la muerte de Farath Coronel? / Redes sociales

¿Qué se ve en el último video de Farath Coronel con Elías “N”, su escolta detenido?

Luego de que se confirmó el asesinato de Farath Coronel, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir una transmisión en vivo realizada días antes de su muerte. En el material, el famoso vidente aparece haciendo fuertes reclamos a los escoltas encargados de protegerlo.

Uno de los momentos más comentados ocurre cuando Farath Coronel llama directamente a Elías y lo reprende por una presunta falla durante sus labores de seguridad. En el video se escucha:

“¡Elías! No se me muevan de aquí los dos, por favor. Le vas a pegar con el rifle en la cara a ella, ¿no te fijaste, pendejo?”. Farath Coronel

La grabación se convirtió en uno de los últimos registros públicos del colaborador de programas como Hoy, Cuéntamelo Ya y La KeBuena, antes de que fuera encontrado sin vida dentro de su domicilio ubicado en Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli.

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En el video de Farath Coronel nunca se ven sus escoltas, pero sí sus voces.

¿Farath Coronel no estaba contento con sus escoltas y las reglas de seguridad?

A lo largo de la transmisión, Farath Coronel insistió en la importancia de las labores de protección y dejó claro que esperaba una disciplina absoluta por parte de quienes trabajaban con él.

En otro momento del video, el vidente cuestiona a uno de sus escoltas sobre sus aspiraciones laborales. Tras varias respuestas, le señala:

“¿Quieres ser empleado o quieres tener más dinero? Farath Coronel

El escolta contesta que quisiera “ganar mucho dinero”, ante lo cual el vidente responde: “No me digas patrón. Te estoy dando la oportunidad. ¿Quieres ser empleado o quieres tener más dinero?”.

La conversación continúa y el trabajador vuelve a señalar que quiere “ganar dinero”. Entonces Farath concluye: “Ah, eso que escuché. Punto. Perfecciona todo lo de seguridad si quieres ganar dinero”. El fragmento fue recuperado por usuarios después de conocerse la muerte del famoso vidente.

Pero no fue el único momento que llamó la atención. En otra parte de la transmisión, Coronel habla de la confianza que anteriormente tenía en uno de sus elementos y asegura que esa relación se había deteriorado con el paso del tiempo.

“Ese tipo de personas necesito. Y ese eras tú. Hace un año que te perdí”, expresa el vidente. Farath Coronel

Domicilio en el que fue asesinado Farath Coronel / Expreso y redes sociales

¿Farath Coronel priorizaba sus lujos antes que el sueldo de sus escoltas?

Otro de los fragmentos que más comentarios provocó fue aquel en el que Farath Coronel habla sobre las exigencias de ser parte de su equipo de seguridad y la disponibilidad que esperaba de sus empleados.

Durante el en vivo, el vidente afirmó: “Usted es empleado, un empleado debe seguir reglas. Como escoltas, yo puedo estar... tomando, haciendo lo que quiera y me tienes que cuidar. Y si el jefe no duerme, usted no duerme”.

La declaración que más reacciones generó fue cuando remató su explicación diciendo:

“Aquí primero están mis lujos y mis placeres, y después su sueldo”. Farath Coronel

Desde que el video comenzó a circular nuevamente, cientos de usuarios han debatido en redes sobre la manera en que Farath Coronel se dirigía a su personal.

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🔴Surge (VIDEO) En el cual se aprecia el trato que el vidente #FarathCoronel daba a sus escoltas - entre ellos Elías- quien lo mató. ⭕️( La imagen podría resultar sensible para algunas personas) pic.twitter.com/gjmnjaDvAY — poloespejel (@poloespejel) September 5, 2026

Detienen a Elías “N”: ¿qué se sabe del presunto asesino de Farath Coronel?

Horas después de que se reportó la muerte de Farath Coronel, autoridades del Estado de México confirmaron la detención de Elías “N”, uno de los escoltas cercanos al vidente y quien es señalado como presunto autor material del crimen.

Aunque han surgido versiones extraoficiales que relacionan el asesinato con conflictos internos y presuntas diferencias ocurridas días antes, hasta el momento las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

Por ahora, tampoco se han dado a conocer declaraciones oficiales del detenido respecto a las acusaciones en su contra. Mientras tanto, el video de la discusión continúa acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en una de las evidencias públicas más comentadas alrededor del caso que conmocionó al mundo del espectáculo.