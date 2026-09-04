Muerte de Jonathan Meléndez de ‘Camilo Séptimo’: Fotos EXCLUSIVAS del entierro del tecladista y su familia

Este viernes 4 de septiembre, se está llevando a cabo el entierro de Jonathan Meléndez, tecladista de ‘Camilo Séptimo’, y de los integrantes de su familia que fueron asesinados el pasado 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Allegados y amigos de los hoy occisos se despidieron de ellos entre lágrimas, recordándolos con gran cariño. Te mostramos las fotos inéditas del lugar donde les están brindando el último adiós.

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¿Cómo fueron las muertes de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y el resto de su familia?

De acuerdo con lo que se ha reportado hasta el momento, el responsable acudió al penthouse de Jonathan Menéndez en Atizapán de Zaragoza. En el lugar, no solo le quitó la vida al tecladista, sino también a su esposa embarazada de cuatro meses, a su hija de tres años, a la niñera y al perro. Las víctimas fueron ultimadas con un arma de fuego.

El único sobreviviente fue el hijo mayor de seis años. La nana, identificada como Aleyda Romero, y el menor se encontraban en otra habitación cuando escucharon las detonaciones. La mujer le pidió al niño que se escondiera debajo de la cama y se mantuviera allí.

Al ver lo que pasaba, intentó ayudar. No obstante, el criminal acabó con su vida disparándole por la espalda. Posteriormente, el agresor huyó de la escena. Una versión extraoficial indica que Jonathan le habría dicho a un amigo que se vería con un socio y que le hablara a la policía si no se comunicaba después.

El amigo habría acudido a la residencia del tecladista para ver si todo estaba bien. Cuando vio la escena, llamó a la policía. A las pocas horas, se detuvo a dos personas como sospechosas del crimen: Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’.

El primero fue quien habría cometido el delito. El motivo habría sido una deuda pendiente y temas relacionados con unas criptomonedas. Diego y Jonathan eran socios en negocios de renta de propiedades. La Fiscalía sigue investigando la participación de Genaro, quien habría declarado que solo era el chofer de Diego.

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Así fue el entierro de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y su familia

El funeral de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y su familia se realizó en una funeraria de Santa Mónica, Tlalnepantla. TVNotas pudo ingresar al lugar. Se pudieron observar tres féretros, los cuales correspondían al tecladista, su esposa e hija.

La sala estuvo llena de familiares y amigos que despedían a los hoy occisos entre lágrimas. El evento duró hasta las 11 de la mañana de este 4 de septiembre.

Posteriormente, los restos se trasladaron al cementerio ‘Cipreses’, en la parte alta de Naucalpan de Juárez. Si bien no permitieron el acceso a los medios de comunicación, se pudo observar a los dolientes alrededor de las tumbas.

Entre abrazos y lágrimas, los allegados y amigos le dieron el último adiós. Debido al clima, los presentes se resguardaron bajo una lona.

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¿Qué pasó con los responsables de la muerte de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y su familia?

De acuerdo con información de C4 Jiménez, Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ fueron trasladados al penal de Barrientos. Los delitos que se les imputaron fueron homicidio calificado de dos o más personas y maltrato animal.

“IRÁN a PRISIÓN por HOMICIDIO CALIFICADO y MALTRATO ANIMAL. La @FiscaliaEdomex ya obtuvo la orden de aprehensión de Diego y Gerardo. Van por los delitos de homicidio calificado cometido en contra de 2 o más personas, por el asesinato del tecladista de @CamiloVIImx, su familia y su trabajadora. También les imputaron maltrato animal, por matar a su perro.”, reportó.

Según se ha mencionado, Diego Sebastián tenía una orden de aprehensión por fraude que se emitió hace algunos meses. No obstante, al final no sucedió nada.

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