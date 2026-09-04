Reportan asesinato de colaborador del programa ‘Hoy’; así habrían hallado sus restos: ¿Amigo el culpable?

Se reportó la muerte de Farath Coronel, autonombrado “brujo mexicano”, quien ha estado presente en programas como Hoy. Aseguran, pudo haber sido una persona a Farath el presunto culpable. Te contamos lo que sabemos al momento.

Farath Coronel, brujo y esoterista mexicano / Redes sociales

¿Cómo hallaron sin vida presuntamente a Farath Coronel?

Una fuente cercana a TVNotas informó que hace apenas unas horas, aproximadamente a las 11 de la mañana de este viernes, que un amigo halló el cuerpo de Farath Coronel en su casa de Cuautitlán Izcalli.

La información continúa en desarrollo, poco a poco amigos y seguidores de Farath preguntan en redes sociales sobre lo ocurrido, esperando también que la familia comparta algún comunicado al respecto.

Según la misma fuente, la madre de Coronel presuntamente se dirige al lugar de los hechos para poder comenzar con las indagatorias pertinentes.

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¿Hay detenidos por la muerte de Farath Coronel? / Redes sociales

¿Quién presuntamente asesinó a Farath Coronel, reconocido “brujo mexicano”?

La misma fuente reveló que una discusión pudo detonar el presunto asesinato. En sus palabras, los supuestos culpables serían los escoltas de Farath Coronel, ya que el “brujo” tomaba medidas de protección para trasladarse a diferentes lugares.

En un mensaje filtrado, se escucha a una persona cercana a Farath decir el nombre del presunto implicado en el asesinato un tal: Elías.

Además, también refiere que la discusión no solo se elevó al grado de cometer el acto delictivo, si no que también habría aprovechado el momento para presuntamente cometer robos a Farath, uno de ellos, su camioneta.

Por último, la fuente notó que tras lo ocurrido, Elías presuntamente bloqueó a todos de sus redes sociales, dio de baja su línea telefónica y básicamente “borró” cualquier opción para poder contactarlo.

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Farath Coronel. esoterista asesinado / Redes sociales

¿Quién era Farath Coronel y a qué se dedicaba?

Farath Coronel se presentaba como guía espiritual y estudioso del esoterismo, además de trabajar con numerología, tarot, horóscopos y la llamada ley de la atracción.

Durante la pandemia por COVID-19, Coronel estuvo en diferentes emisiones del programa Hoy, por lo que se convirtió en un rostro reconocido por el público mexicano.

El vidente también ha mantenido cercanía con distintas figuras del espectáculo, por ejemplo, ha sido cercano a Paola Suárez y otros influencers. En 2024 apareció entre las personas que ofrecieron ayuda a la integrante de Las perdidas después de la agresión que sufrió.

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