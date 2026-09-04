Asesino de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo es trasladado al reclusorio; revelan fuerte VIDEO de ¿su declaración?

Una nueva actualización surge sobre el caso del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y su familia. Y es que hace algunas horas se dio a conocer que los presuntos responsables ya fueron trasladados al reclusorio. Te contamos los detalles.

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Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y gran parte de su familia fueron asesinados / Redes sociales

¿Quién mató a Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y por qué lo hizo?

Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, fue asesinado el pasado 1 de septiembre en su penthouse en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años, la niñera y el perro también fueron ultimados en el lugar.

Según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, recibieron impactos de un arma de fuego: “Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en la extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, informaron.

El único que sobrevivió fue el hijo mayor de seis años. Esto, gracias a que Aleyda Romero, la nana, le indicó que se escondiera debajo de la cama tras oír las detonaciones. De acuerdo con información extraoficial, Jonathan le comentó a un amigo que se vería con un socio y que le llamara a la policía, en caso de que no volviera a comunicarse.

Unas horas después del crimen, la policía detuvo a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’. El primero fue quien habría cometido el multihomicidio. Aún no se ha podido determinar la participación del segundo. No obstante, se reportó que el hombre aseguró que solo era el chófer de Diego y desconocía sus intenciones cuando lo llevó al lugar.

Diego y Jonathan eran socios en unos negocios de renta de propiedades. Se mencionó que, presuntamente, el agresor fue a la casa del tecladista para reclamar una deuda y temas relacionados con unas criptomonedas.

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Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y su presunto asesino eran socios / Redes sociales

Difunden VIDEO del asesino de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, siendo trasladado al reclusorio

Durante la mañana de este 4 de septiembre, el periodista C4 Jiménez informó que Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, los imputados por el asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y su familia, fueron llevados al penal de Barrientos.

Mostró el video del traslado y reportó que se les habían imputado los delitos de homicidio calificado y maltrato animal. Esto último, por la muerte del perro de la familia.

“IRÁN a PRISIÓN por HOMICIDIO CALIFICADO y MALTRATO ANIMAL. La @FiscaliaEdomex ya obtuvo la orden de aprehensión de Diego y Gerardo. Van por los delitos de homicidio calificado cometido en contra de 2 o más personas, por el asesinato del tecladista de @CamiloVIImx, su familia y su trabajadora. También les imputaron maltrato animal por matar a su perro”. C4 Jiménez

Por otro lado, Omar García Harfouch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dio a conocer que Diego había amenazado a Jonathan previo al crimen.

“El homicida tenía una relación comercial con el padre de familia. Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero. Hubo ciertas amenazas y se cometió este lamentable multimicidio. De todos modos, estamos agotando todas las líneas de investigación para saber si hay más responsables”, mencionó.

IRÁN a PRISIÓN por HOMICIDIO CALIFICADO y MALTRATO ANIMAL

La @FiscaliaEdomex ya obtuvo la orden de aprehensión de Diego Rosen y Gerardo Cisneros.

Van por los delitos de homicidio calificado cometido en vs de 2 o más personas, por el asesinato del tecladista de @CamiloVIImx, su… pic.twitter.com/OE8wwfFibT — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 4, 2026

¿Cuáles fueron las primeras declaraciones de Diego Sebastián ‘N’, asesino de Jonathan Meléndez?

A través de redes sociales, la periodista Carmen Aristegui compartió un video con las primeras declaraciones de Diego Sebastián ‘N’, asesino de Jonathan Meléndez y gran parte de su familia.

“Diego N., detenido por el homicidio múltiple de Atizapán, aparece durante su declaración ante las autoridades. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, era socio de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, asesinado junto con su pareja, su hija de tres años y una joven que trabajaba en el domicilio”, escribió en su publicación.

Dicho clip no tenía el audio de lo que habría dicho exactamente el imputado, pero se espera que próximamente lo comparta.

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