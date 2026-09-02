Filtran últimas palabras de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo que fue asesinado: “En paz conmigo”

El mundo de la música está conmocionado por el asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de la agrupación Camilo Séptimo. En medio del duelo, se viraliza un video de las últimas declaraciones que dio antes de perder la vida. Te contamos los detalles.

Te podría interesar: ‘La casa de los famosos’ de luto: Exhabitante anuncia muerte de su mamá con triste mensaje: “Por siempre”

Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, murió el 1 de septiembre / Redes sociales

¿Cómo asesinaron a Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?

De acuerdo con reportes oficiales, todo ocurrió en el domicilio de Jonathan Meléndez en el Estado de México. Las autoridades confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en la residencia durante la noche del pasado martes 1 de septiembre.

Tras una breve investigación, se determinó que las víctimas eran: el propio Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada de limpieza. Los cuatro fueron atacados con un arma de fuego.

“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en la extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, indicó la Fiscalía.

Los informes preliminares indican que dos hombres habrían entrado al inmueble. De hecho, un amigo de Jonathan declaró que el hoy occiso quedó de reunirse con un “socio”. Presuntamente, el tecladista le dijo que, en caso de que dejara de comunicarse, le hablara a la policía.

Ya existe una carpeta de investigación abierta para esclarecer el caso, incluyendo el motivo. En redes sociales, se especula que Jonathan tenía problemas con gente peligrosa. Sin embargo, nada ha sido confirmado hasta el momento.

Lee: Muere Francesc Garrido, protagonista de ‘Mar adentro’, a los 56 años de edad, ¿de qué murió?

Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, recibió un disparo / Redes sociales

La última entrevista de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo

A través de redes sociales, resurgieron las últimas declaraciones que Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, dio antes de morir. En dicha conversación, habló sobre el proceso creativo de ‘Mapas’, el más reciente álbum de la agrupación.

El famoso contó que había encontrado inspiración en la naturaleza. Aseguró que hacer el disco le ayudó, entre otras cosas, a conseguir mucha paz.

“Cuando mejor me siento, cuando me siento en paz conmigo mismo, es cuando conecto con la naturaleza, la verdadera inspiración se encuentra afuera, teniendo experiencias, el entender que cuando nutres tu cerebro, tu alma, tu espíritu, la música fluye mejor”. Jonathan Meléndez

Hasta el momento, la familia no ha querido dar declaraciones sobre lo ocurrido, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los fans han llenado sus publicaciones con comentarios llenos de solidaridad y buenos deseos para sus allegados.

Su último post en Instagram data del 2 de junio y es un video de un concierto que dio en el Palacio de los Deportes. Junto al clip, compartió un mensaje agradeciendo el apoyo de sus fans: “Una noche. Un portal. Miles de navegantes. Aún no asimilamos toda la energía y la vibra que vivimos en el Palacio de los Deportes. Una noche que se quedará para siempre en nuestro corazón”, se lee.

¿Quién asesinó a Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?

Unas horas después del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, la policía logró dar con los presuntos responsables. Ambos serían identificados como Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’.

Fueron detenidos. Se cree que Diego, presuntamente, fue quien perpetró el crimen. En tanto que Gerardo solo habría sido su cómplice.

Jonathan Samuel Meléndez, conocido como “Honás”, fue un tecladista, compositor y productor. En 2013, formó la banda ‘Camilo Séptimo’ junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez.

Mira: Minnie West: Tras sufrir la muerte de Amparín Serrano, su madre, ¿regresará al psiquiátrico?