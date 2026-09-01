Muere Francesc Garrido, protagonista de ‘Mar adentro’, a los 56 años de edad, ¿de qué murió?

A unos días de que se diera a conocer la muerte del actor de doblaje Peter Cullen, icónico por prestar su voz a Optimus Prime en ‘Transformers’, el entretenimiento vuelve a vestirse de luto por la pérdida del actor español Francesc Garrido.

Su fallecimiento se dio a conocer el pasado 31 de agosto, causando conmoción entre sus compañeros y seguidores. ¿Qué se sabe de la partida del actor y cuáles fueron sus actuaciones más reconocidas? Te contamos.

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Francesc Garrido / Redes sociales

Así se confirmó la muerte del actor Francesc Garrido

Fue el pasado 31 de agosto cuando, a través de las redes sociales de la Academia del Cine Catalán, se publicó un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento de Francesc Garrido, reconocido actor con varias décadas de trayectoria.

Poco después, los perfiles de algunas personas allegadas a él comenzaron a llenarse de publicaciones y mensajes de reconocimiento, tanto a nivel personal como profesional, dedicados al actor.

La Academia del Cine Catalán también destacó parte del legado que Francesc Garrido dejó en el cine y la televisión, al recordar que participó en más de 30 películas y alrededor de 20 series de televisión a lo largo de su carrera.

Posteriormente, agencias internacionales como EFE confirmaron el fallecimiento.

“Muere el actor catalán Francesc Garrido. (...) Desde la Academia del Cine Catalán nos añadimos al pésame por su pérdida y expresamos nuestro calor a su familia, amistades ya toda la comunidad cinematográfica.” Academia del Cine Catalán

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Mor l'actor català Francesc Garrido.



Format a l'Institut del Teatre, Garrido va participar a més de 30 pel·lícules i va ser nominat als Premis Gaudí en dues ocasions.



La carrera televisiva de Francesc Garrido va ser també enormement prolífica amb intervencions a una vintena de… pic.twitter.com/cUDBkjX9Br — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) August 31, 2026

Francesc Garrido / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Francesc Garrido?

En un inicio, cuando recién se difundió la noticia, se manejó como causa de muerte un problema cardíaco que ya padecía el actor.

Sin embargo, posteriormente, la agencia de noticias EFE reveló que la causa oficial de su fallecimiento fue un infarto, el cual ocurrió de manera repentina e inesperada. La noticia causó mayor impacto debido a que Francesc Garrido aún se encontraba activo tanto en el cine como en el teatro.

El actor mantenía su vida personal alejada de los reflectores y del ojo público. De hecho, no contaba con perfiles en redes sociales, por lo que gran parte de lo que se conocía sobre él era a través de sus apariciones públicas relacionadas con su trabajo.

Francesc Garrido se caracterizó por mantener un perfil discreto fuera de los escenarios y las producciones en las que participaba, dejando que su trayectoria profesional hablara por él.

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Francesc Garrido / Redes sociales

¿Quién era Francesc Garrido y en qué series y películas apareció?

Francesc Garrido fue un reconocido actor español nacido en Barcelona, y su carrera se extendió por más de tres décadas en cine, televisión y teatro. Se formó en el ‘Institut del Teatre’ y en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, comenzó su trayectoria teatral en 1990 y posteriormente dio el salto a la televisión y al cine.

En la pantalla grande, participó en más de 30 películas, entre las que destacan ‘Mar adentro’, ‘Te doy mis ojos’ y ‘Smoking Room’. También formó parte de producciones como ‘Alatriste’, ‘El habitante incierto’, ‘Stella cadente’ y ‘L’adopció’, además de algunos de sus trabajos más recientes.

En televisión, Garrido participó en alrededor de 20 series. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran ‘Estació d’enllaç’, ‘Los hombres de Paco’, ‘Gran Reserva’, ‘El tiempo entre costuras’, ‘Isabel’, ‘La novia gitana’ y ‘Clanes’.

Garrido continuaba trabajando hasta sus últimos años y dejó algunos proyectos pendientes de estreno, entre ellos ‘Sira’, continuación de ‘El tiempo entre costuras’, y ‘Todo lo necesario’.

La muerte de Francesc Garrido sucede apenas unos días después de la partida del legendario actor Tim Curry.

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