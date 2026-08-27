Muere actor de ‘Menace II society’ y otras películas tras problemas de salud: Estaba conectado a un respirador

A unas horas de que se confirmara la muerte de Tim Curry, actor de It y Mi pobre angelito 2, otra querida figura de Hollywood apagó su luz.

Se confirmó la lamentable muerte de un actor estadounidense, reconocido por participar en películas y series de culto. El intérprete luchó contra una enfermedad durante las últimas semanas, incluso estaba conectado a un respirador artificial. ¿Quién era?

Muere actor de películas como Menace II society / Canva

¿Quién es el actor de Menace II society que murió recientemente?

Samuel Monroe Jr., actor estadounidense recordado principalmente por su participación en la película Menace II society, murió a los 52 años luego de permanecer varios meses enfrentando graves problemas de salud.

La noticia fue confirmada por su madre, Joyce Patton, quien compartió un mensaje en redes sociales para informar sobre el fallecimiento y pedir oraciones para la familia del intérprete:

Quiero agradecer a toda mi familia y amigos de Facebook, tanto nuevos como antiguos, por haber orado por mi hijo, Samuel Monroe, Jr. Sin embargo, hoy Dios lo ha llamado a su presencia. Por favor, respeten mi última petición: oren por la familia, especialmente por sus tres hijos. Joyce Patton, madre de Samuel Monroe Jr.

La madre de Monroe Jr. pidió oraciones hace apenas unos días, pero la salud del intérprete no tuvo mejoría, dando una actualización que nadie quería leer.

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Joyce Patton, anuncia muerte de su hijo Samuel Jr. / FB: Joyce Patton

¿De qué murió el actor Samuel Monroe Jr.?

Los problemas de salud del actor Samuel Monroe Jr. comenzaron a agravarse desde abril, cuando tuvo que ser hospitalizado debido a un severo cuadro de meningitis . A esta enfermedad se sumaron otras complicaciones que dificultaron su recuperación.

Entre los padecimientos que enfrentó también se encontraba una neumonía provocada por SARM , una bacteria resistente a diversos antibióticos que puede causar infecciones graves.

Sin embargo, la información sobre el fallecimiento ha confundido a sus seguidores, según lo difundido, un representante del hospital aseguró posteriormente que Samuel Monroe Jr. había sido dado de alta con vida, una versión que contrasta con las declaraciones de su madre.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles que permitan aclarar esta diferencia entre la información proporcionada por la familia y la respuesta del centro médico.

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Samuel Monroe Jr. estuvo hospitalizado / Redes sociales

¿Qué películas de Samuel Monroe Jr. son las más famosas?

Samuel Monroe Jr. inició su carrera como actor en 1993, cuando participó en Menace II society, película que con el paso del tiempo se convirtió en el trabajo más reconocido de su trayectoria.

Tras aquella producción, continuó en la industria cinematográfica y formó parte de otros proyectos, principalmente de culto, entre ellos:



Tales from the hood,

Set it off,

Don’t be a menace to south central while drinking your juice in the hood y,

y, The player’s club.

Monroe Jr. también tuvo participaciones en diferentes producciones de televisión, logrando aparecer en series como:



NYPD blue,

Murder one,

Smart guy,

Southland y,

y, The lion’s den.

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